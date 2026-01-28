Rob Schneider y su Esposa Mexicana Patricia Azarcoya se Divorcian: Esto se Sabe

El actor y comediante estadounidense Rob Schneider y su esposa, la productora y actriz mexicana Patricia Azarcoya Schneider, han iniciado un proceso de divorcio que pone fin a más de una década de matrimonio y más de 20 años de relación, según registros legales y medios estadounidenses.

La solicitud de divorcio fue presentada de forma silenciosa el 8 de diciembre de 2025 en la Corte Superior del Condado de Maricopa, en Arizona, donde ambos han vivido en los últimos años.

Los documentos legales describen el matrimonio como “irremediablemente roto”, y sin posibilidad de reconciliación, marcando el inicio formal de la separación.

Una familia con dos hijas

Schneider, de 62 años, y Patricia, de 37, se casaron en 2011 en una ceremonia privada en Los Ángeles tras varios años de noviazgo, y de esa unión nacieron dos hijas: Miranda Scarlett (13 años) y Madeline Robbie (9 años).

La pareja fue considerada por muchos como un ejemplo de relación estable en Hollywood, combinando vidas personales con proyectos laborales, incluidos trabajos creativos en televisión.

Aunque Schneider es ampliamente conocido por sus papeles en comedias estadounidenses, Azarcoya mantuvo un perfil más discreto, desarrollando su carrera en producción televisiva y actuación antes de su relación con el comediante.

Detalles del proceso y acuerdos confidenciales

Tras la presentación de la petición de divorcio, la pareja fue ordenada a asistir a clases de crianza, procedimiento común cuando hay menores involucrados, y los términos del acuerdo de separación, incluyendo cuestiones de custodia, manutención y división de bienes, han sido sellados bajo una orden judicial confidencial emitida el 21 de enero de 2026.

Hasta el momento, ni Schneider ni Azarcoya han emitido declaraciones públicas sobre su separación. Representantes del actor confirmaron la noticia a medios internacionales, mientras que Patricia no ha respondido directamente a las solicitudes de comentarios.

Este proceso marca un capítulo significativo en la vida personal del comediante, quien anteriormente enfrentó atención mediática por su relación con su hija adulta, la cantante Elle King, de un matrimonio previo; una relación que ha sido descrita como tensa en el pasado.

