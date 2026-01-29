Lady Gaga Interrumpe su Show en Tokio para Lanzar un Mensaje Contra ICE

En un momento insólito durante su gira The Mayhem Ball en el Tokyo Dome, Lady Gaga pausó su concierto para pronunciar un enérgico discurso político contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La artista detuvo su presentación el 29 de enero para hablar directamente con sus fanáticos sobre lo que describió como una situación “extremadamente importante” que afecta a comunidades enteras en Estados Unidos.

Gaga expresó una profunda preocupación por las familias, niños y personas que, según ella, están siendo “objetivo implacable” de las acciones de ICE, y dedicó el siguiente tema de su set, Come to Mama, a quienes sufren o se sienten vulnerables.

Caso Alex Pretti: Cámaras Corporales de Agentes de ICE Son Analizadas por Investigadores

¿Qué dijo Lady Gaga?

Durante su discurso, Gaga habló sobre el tiroteo del sábado contra el enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti a manos de agentes de ICE en Minneapolis, Minnesota.

“Mi corazón está con las personas allá, con los niños y las familias, que sienten que sus vidas se están destrozando justo frente a nosotros”, dijo la cantante desde el escenario en Tokio, generando aplausos entre el público que siguió su discurso con atención.

"También pienso en Minnesota y en todos los que viven en casa con tanto miedo y buscan respuestas sobre qué debemos hacer. Cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y pertenencia, algo se rompe en todos nosotros. Espero que todos nos apoyen esta noche. Sé que no estamos en Estados Unidos ahora mismo, pero estamos con nuestra comunidad y los queremos mucho”, dijo.

A pesar de estar presentándose fuera de Estados Unidos, la artista subrayó la importancia de usar su plataforma global para elevar voces y generar conciencia.

Artistas se unen contra políticas migratorias de Donald Trump

La declaración de Gaga se produce en un momento en que figuras del entretenimiento como Mark Ruffalo, Olivia Wilde y Wanda Sykes también han criticado públicamente las políticas de inmigración y las acciones de ICE, especialmente tras protestas y manifestaciones recientes en varias ciudades de Estados Unidos.

Con esta intervención, la cantante no solo llamó la atención sobre un debate político intenso, sino que también encendió una conversación entre sus seguidores sobre el papel de los artistas en cuestiones sociales y humanitarias.

La gira The Mayhem Ball, que respalda su más reciente álbum Mayhem, continúa por Asia antes de regresar a Norteamérica en las próximas semanas.

Que Lady Gaga haya pausado su concierto en Tokio para condenar a ICE no es un gesto improvisado ni una provocación gratuita. Es, más bien, la confirmación de algo que la artista ha defendido durante toda su carrera: el escenario también es un espacio político, especialmente cuando se trata de derechos humanos.

Historias recomendadas:

Odessa A'Zion Renuncia a la Película 'Deep Cuts' tras Críticas por Interpretar a una Mexicana

Shakira Rompe Récord Guinness de la Gira Latina Más Exitosa y Desbanca a Luis Miguel y Bad Bunny