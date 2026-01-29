Así Lucen Paul Mescal, Barry Keoghan, Harris Dickinson y Joseph Quinn; Elenco de The Beatles

Se están empezando a revelar los primeros vistazos del elenco que dará vida a los integrantes de The Beatles en la ambiciosa serie de biopics dirigidos por Sam Mendes, y ya hay reacciones tanto de los fans de la banda como de los actores.

La campaña promocional de las películas en Reino Unido incluyó una acción poco convencional: Sony Pictures escondió postales con imágenes de los actores caracterizados dentro del Liverpool Institute for Performing Arts, la escuela de artes escénicas de la ciudad natal de la legendaria banda, para que los propios estudiantes las encontraran, generando curiosidad y expectativa entre los jóvenes creadores de arte.

Así luce el elenco de las películas de The Beatles

En estas imágenes previas y avances promocionales se puede ver cómo se transforman los actores para interpretar a cada uno de los cuatro:

Paul Mescal, conocido por Normal People y Gladiador II, asumirá el papel de Paul McCartney, aportando una presencia jovial y carismática al icónico bajista y compositor.

Imagen: Sony Pictures

Harris Dickinson será John Lennon, llevando la mirada introspectiva y la energía revolucionaria del vocalista y principal compositor de la banda.

Imagen: Sony Pictures

Barry Keoghan está listo para encarnar a Ringo Starr, el inconfundible baterista cuya personalidad única ayudó a definir el sonido de The Beatles.

Imagen: Sony Pictures

Joseph Quinn interpretará a George Harrison, aportando sensibilidad y técnica al papel del guitarrista principal.

Imagen: Sony Pictures

Este proyecto, que según la producción será un “evento cinematográfico de cuatro películas” en lugar de una sola biopic tradicional, plantea una mirada profunda a la vida y trayectoria de cada miembro por separado, pero siempre dentro del fenómeno cultural colectivo que representaron los Beatles.

La idea de esconder postales dentro de una escuela de artes escénicas también subraya una estrategia de marketing pensada para conectar con una nueva generación de espectadores, muchos de ellos estudiantes de disciplinas creativas que están descubriendo a la banda no solo como ícono musical, sino como símbolo narrativo para historias humanas sobre creatividad, fama y revolución cultural.

Aunque las películas, previstas para estrenarse simultáneamente en abril de 2028, aún no tienen tráiler oficial completo, las piezas promocionales distribuidas en Liverpool ofrecen un primer vistazo al cuidado con el que los actores han sido transformados, así como al alcance que Sony quiere dar a este ambicioso proyecto cinematográfico.

