Ataque a Diputados en Sinaloa: Sergio Torres, Sigue Grave y Elizabeth Montoya, Pierde Ojo

Los diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, quienes fueron atacados a balazos el 28 de enero de 2026, continúan bajo observación médica debido a las lesiones que sufrieron durante el atentado.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos legisladores se recuperan de las heridas, no obstante, sus condiciones son delicadas. El primer caso es el del diputado y dirigente de la bancada en Sinaloa, Sergio Torres Félix.

Torres recibió impactos de bala en la cabeza, por lo que fue operado de emergencia. La cirugía fue calificada como exitosa, pero al tratarse de una zona muy sensible, los médicos indicaron que las siguientes horas son clave para conocer su avance y dar un diagnóstico certero.

Sin embargo, su estado de salud continúa delicado, pero estable, así que fue trasladado en ambulancia a una clínica especializada bajo un estricto operativo de seguridad integrado por fuerzas de los tres órdenes de gobierno.

Ahora bien, el estado de salud de la diputada Elizabeth Montoya también es delicado. Lo anterior, porque la legisladora sufrió lesiones por impacto de bala en el rostro.

Por está razón, tuvo que ser sometida a una operación de reconstrucción. No obstante, se informó que a pesar de la atención de urgencia, perdió uno de sus ojos. Montoya ha estado consciente y estable.

¿Hay avances en investigaciones del ataque a los diputados en Sinaloa?

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que las clínicas donde están hospitalizados los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, se encuentran resguardados por fuerzas armadas.

Además, señaló que hay avances en las investigaciones relacionadas con el ataque armado ocurrido el miércoles 28 de enero en inmediaciones de la avenida Domingo Rubí, en la colonia Centro de Culiacán.

Según Harfuch, fue una célula de "Los Chapitos" la que perpetró el ataque en contra de los legisladores, por lo que “pronto” dará a conocer más detalles de las indagatorias; hasta el momento no hay ningún detenido.

