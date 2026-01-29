Balacera en CDMX: Pleito Vial Termina en el Asesinato de Automovilista en la Colonia Tacuba

Una balacera en la colonia Tacuba provocó la movilización de servicios de emergencia en la alcaldía Miguel Hidalgo; así ocurrió el ataque en el que murió un hombre.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando sujetos en motocicleta interceptaron al hombre de aproximadamente 35 años de edad, a quien, luego de darle alcance en la avenida Marina Nacional al cruce con el Golfo de México, lo atacaron a balazos.

Noticia relacionada: Madre Desaparece Junto a sus 4 Hijos en Chalco, Edomex; Días Antes Denunció Violencia Doméstica

Luego de las detonaciones, los testigo pidieron ayuda al 911, por lo que de inmediato llegaron unidades del Sector Tacuba de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con la finalidad de verificar la situación. En el sitio encontraron a la víctima con lesiones por impacto de bala, lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

Video: Balacera Hoy en Tacuba: Sujetos en Moto Alcanzan y Asesinan a Hombre, en Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX

¿Qué se sabe de los motociclistas que provocaron balacera en Tacuba?

Luego de confirmar el fallecimiento del hombre, la zona fue acordonada para comenzar con las primeras investigaciones, así como para esperar la llegada de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y de los servicios periciales para hacer el levantamiento del cuerpo.

Al lugar también acudieron familiares de la víctima y vecinos de la zona, presuntamente la víctima era habitante de la colonia. Luego de la balacera en la colonia Tacuba, se desplegó un operativo para tratar de localizar a las personas responsables del ataque armado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los testigos refirieron que los hechos comenzaron por un pleito vial, cuando los conductores tuvieron problemas mientras circulaban en la zona, no obstante, la pelea terminó cuando le dieron alcance al conductor involucrado y lo asesinaron a balazos.

Historias recomendadas:

EPP