Prevén Lluvias Fuertes en México por Frente Frío 32, ¿En Qué Estados Podría Haber Inundaciones?

El Frente Frío 32 provocará lluvias en México, por lo que es importante que tomes tus precauciones, no solo por el descenso de temperatura que conlleva, sino también por las inundaciones que podrían afectar diversas comunidades; estos son los detalles.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones climatológicas que se presentarán en las próximas horas están relacionadas con el Frente Frío número 32, el cual ingresará sobre el noreste mexicano en interacción con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical.

Noticias relacionadas: Frente Frío 32 Llega a México: Se Espera Descenso de Temperaturas, Lluvias y Posible Nieve

También están originadas por un canal de baja presión sobre el sureste del país, en combinación con la humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Las lluvias previstas para este día podrían generar encharcamientos e inundaciones, advirtió el SMN

¿En qué estados se pronostican lluvias este 30 de enero de 2026?

El SMN informó que para las primeras horas del viernes se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de Chihuahua; de -5 a 0 grados con heladas en zonas altas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Estado de México.

Ahora bien, en el caso de las lluvias, se esperan en las siguientes entidades:

Video: Frente Frío 32 Llega a México: Se Espera Descenso de Temperaturas, Lluvias y Posible Nieve

Lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm)

Veracruz (Nautla)

Lluvias fuertes (de 25 a 50 mm)

Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Totonaca, Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Chubascos (de 5 a 25 mm)

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo)

Veracruz (Sotavento)

Guerrero

Lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm)

Coahuila

Chihuahua

Michoacán

Guanajuato

Campeche

Yucatán

Se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

Pero ojo, ya que además se pronostica la caída de lluvia engelante o aguanieve en zonas altas de:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Dicha condición se extenderá durante la madrugada del sábado en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Historias recomendadas:

EPP

