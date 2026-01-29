Trabajadores del Metro CDMX Saldrán a Marchar en Febrero, ¿Habrá Afectación en el Servicio?

Los trabajadores sindicalizados del Metro CDMX informaron que saldrán a marchar por calles de la ciudad ante la falta de atención de sus demandas por parte de las autoridades capitalinas; estos son los detalles.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, estas movilizaciones son para dar a conocer a la opinión pública la situación que enfrentan y, al mismo tiempo, exigir al Gobierno de la Ciudad de México la atención urgente y necesaria de sus demandas.

Noticia relacionada: Arrancan Obras en Vías de Línea B del Metro CDMX: ¿Habrá Suspensión de Servicio?

Buscando así soluciones que beneficien tanto a los trabajadores como a los usuarios de este medio de transporte

Entre las demandas de los trabajadores del Metro CDMX se encuentran:

Falta de presupuesto necesario para la adquisición de materiales y refacciones que se requieren para el mantenimiento de trenes, vías, instalaciones fijas.

Temas de índole laboral que afectan directamente el buen funcionamiento del Metro y la seguridad de quienes lo utilizan.

Video: Metro CDMX ¿Qué Pasó en la Línea A Hoy 28 de Enero de 2026?

¿Cuándo será la marcha de trabajadores del Metro CDMX?

Los trabajadores sindicalizados del Metro CDMX informaron que la marcha para exigir sus demandas laborales se realizará el 4 de febrero a las 15:30 horas.

Toma nota, ya que se prevé que la ruta sea la siguiente:

Metro Balderas al Zócalo de CDMX

Hasta el momento no se ha informado si habrá paro de labores o si el servicio en las distintas estaciones de la red se verá afectado; no obstante, lo único confirmado es la marcha que realizarán por las principales calles del centro de la ciudad.

La fuerza de nuestra unión es fundamental para lograr que nuestras voces sean escuchadas y que se atiendan las justas demandas expuestas

Historias recomendadas:

EPP