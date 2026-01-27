Arrancan Obras en Vías de Línea B del Metro CDMX: ¿Habrá Suspensión de Servicio?

Las autoridades del Metro CDMX informaron que ya iniciaron las obras en la zona de vías de la Línea B, ¿los usuarios serán afectados por los trabajos? Esto anunció.

De acuerdo con los primeros reportes, esta intervención tiene la finalidad de contrarrestar la obsolencia de durmientes de madera instalados en aparatos de vía de dicha ruta.

Lo anterior, porque la Línea B fue inaugurada en 1999, entonces a más de 27 años del inicio de servicio, es la primera vez que se lleva a cabo una renovación de los durmientes, piezas indispensables pata la estabilidad geométrica de la vía.

El Metro continúa con la instalación de nuevas piezas sintéticas, las cuales permiten recuperar las condiciones geométricas y estabilidad al paso de los trenes

Esta ruta que conecta al Estado de México con la zona centro de la CDMX, es utilizada por 401 mil personas al día.

¿La Línea B del Metro CDMX suspenderá servicio por obras en vías?

Es importante destacar que en días pasados se concluyó la instalación de 125 durmientes sintéticos en el aparato de vía 11A/21, ubicada entre las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía.

Por lo tanto, el los próximos días se prevé que inicien trabajos respectivos en la salida Oceanía de la Línea B, hacía la vía de enlace con la Línea 5.

Progresivamente se intervendrá en cinco aparatos más. Hacía la segunda mitad del año, también se realizarán labores en Línea 4

Respecto a si durante las obras en zonas de vías de la Línea B del Metro CDMX, las autoridades refirieron que los trabajos se realizan en las madrugadas.

Sin afectar el servicio, con la participación de trabajadores del Metro especialistas en vías

