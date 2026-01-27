Caso Nicolás: Realizan Audiencia de Niño de 13 Años que Disparó a Otro Menor en Tlatelolco, CDMX

El caso de Nicolás “N”, un niño de 13 años de edad, quien está señalado por su probable participación en el delito de tentativa de homicidio en agravio de otro menor en unas canchas de futbol en inmediaciones de Tlatelolco, Ciudad de México, sigue bajo investigación y este martes 27 de enero de 2026 se realiza la audiencia donde se determinará qué ocurrirá con él.

Según los primeros reportes, en esta audiencia de continuación se presenta a Nicolás ante la Autoridad Judicial. En este encuentro el juez especializado en adolescentes, podría determinar si hay los elementos suficientes para ver si se inicia el proceso correspondiente.

Se sabe que la familia de Nicolás quería llegar a un acuerdo reparatorio, sin embargo la tentativa de homicidio es un delito violento, por lo que tiene que determinarse ante las autoridades judiciales.

Es importante señalar que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que el sistema mexicano divide a los menores en grupos:

Menores de 12 años: Quienes pueden ser sujetos de asistencia social.

De 12 a menos de 14 años: Pueden ser sujetos a un proceso, pero nunca se les puede imponer la privación de la libertad en un reclusorio.

En caso de que el juez lo determine, el menor podría ser referido a un centro de internamiento, el cual se ubica en la calle Obrero Mundial en la Ciudad de México. Es importante recordar que aunque “no pisen la cárcel”, se desarrolla un proceso legal.

¿Cómo fue que Nicolás “N” presuntamente baleó a otro menor en Tlatelolco?

Las investigaciones refieren que el martes 20 de enero de 2026, Nicolás “N” de 13 años de edad, presuntamente disparó un arma de fuego en contra de un menor de 17 años, cuando se encontraban en las canchas de futbol en un deportivo en inmediaciones de Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

Luego de cometer la agresión, el sospechoso intentó darse a la fuga. Derivado de la balacera, se registró una intensa movilización de servicios de emergencia sobre el Eje 2 Norte y el Eje Central. Durante la persecución un policía resultó lesionado en un tobillo luego de sufrir una caída.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la víctima presentó tres heridas por disparos de arma de fuego, por lo que de inmediato fue trasladado al Hospital Rubén Leñero; una bicicleta eléctrica quedó bajo resguardo de las autoridades.

