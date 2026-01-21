Detienen a Menor de Edad que Disparó a Un Joven en Canchas de Tlatelolco.

Un menor de edad fue detenido por atacar a balazos a otro joven la noche de este martes 20 de enero en las canchas de futbol de la zona habitacional de Tlatelolco, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte, el agresor disparó en tres ocasiones al joven, causándole lesiones por arma de fuego en el abdomen, vejiga y húmero. La víctima fue llevada al hospital, mientras que el atacante fue arrestado.

La policía capitalina indicó que fue alertada por la persona herida en la colonia Nonoalco, alcaldía Cuauhtémoc, donde hallaron al joven con manchas de sangre.

"Operadores de Centro de Comando y Control (C2) Centro informaron a los oficiales a través de radio frecuencia de una persona lesionada en las canchas de futbol ubicadas en Manuel González, entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Paseo de la Reforma, colonia Nonoalco Tlatelolco, por lo que se aproximaron al lugar", detalló la SSC-CDMX.

"Al arribar, los uniformados observaron a un joven de 17 años de edad lesionado y con manchas hemáticas; ante lo sucedido solicitaron los servicios de emergencia", se agregó en un comunicado.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes trasladaron al joven a un centro médico.

En el lugar se encontraba el posible responsable por lo que fue detenido. Por tales hechos, el menor de edad fue trasladado ante las autoridades competentes

De acuerdo con el reporte, un oficial que participó en la detención cayó y se lesionó de un tobillo, por lo que requirió atención hospitalaria.

