Emiten Ficha de Búsqueda por Nicholette Pardo, Privada de la libertad en Culiacán.

La Fiscalía de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda para localizar a Nicole Pardo Molina, creadora de contenido conocida como "La Nicholette" y/o Nicholette Pardo, quien fue privada de la libertad por hombres armados en Culiacán este martes 20 de enero.

La dependencia ministerial activó el Protocolo Alba para dar con el paradero de la joven de 20 años de edad, quien, se indicó, pudiera encontrarse en riesgo como víctima de un delito.

De acuerdo con la ficha oficial, Nicole fue vista por última vez en un domicilio del fraccionamiento Isla Musalá, en la capital de Sinaloa.

La denuncia fue presentada el mismo día de su desaparición y, hasta el momento, las autoridades no cuentan con información adicional sobre su paradero.