Tren Interoceánico: Así Fue su Última Trayectoria antes de Descarrilamiento en Oaxaca | VIDEO

La Fiscalía General de la República (FGR) informó los avances en las investigaciones relacionadas con el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, en el que lamentablemente murieron 14 personas.

De acuerdo con la fiscal, Ernestina Godoy, la información fue obtenida de diversas diligencias en la zona del accidente, así como de la caja negra del tren. De esta última, se identificó que el Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad antes de perder el control y caer por un barranco.

Lo anterior, porque la velocidad máxima estipulada para el tramo donde se localiza el lugar del siniestro es de 45 km por hora para el servicio de carga y de 50 km por hora en el servicio de pasajeros, velocidad autorizada que no fue respetada.

En este punto es necesario destacar que la velocidad autorizada era de 50 km por hora, sin embargo, el tren viajaba a 65 km por hora, de acuerdo con los registros de la caja negra, aseguró

En ese sentido, la funcionaria explicó que la normativa vigente contempla que las personas directamente responsables de la operación del tren deben cumplir y observar las reglas correspondientes. “Lo que se advierte no sucedió”, puntualizó. Por ello, se ejercerá acción penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Esta Fiscalía determinó ejercer acción penal elementos de la agencia de investigación criminal de la Fiscalía General de la República y nuestros Ministerios Públicos llevan a cabo diversas diligencias y acciones por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas

Asimismo, durante la presentación de avances de investigaciones del descarrilamiento del Tren Interoceánico, las autoridades dieron a conocer cómo fue la última trayectoria antes del accidente.

Video: Tren Interoceánico: FGR Da a Conocer Investigaciones sobre Descarrilamiento en Oaxaca

¿Cómo fue la última trayectoria del Tren Interoceánico antes del descarrilamiento?

La FGR reiteró que la información que se integró a la carpeta de investigación es el resultado de las diligencias ministeriales, los primeros documentos periciales, así como de los trabajos policiales de gabinete y campo realizados, no obstante, esta semana continuarán con lo siguiente:

Levantamiento y análisis de la información cómo topografía

Alineamiento geometría geotécnica

Calidad de materiales

Características del material rodante interacción rueda real

Es cierto que se cuenta con elementos suficientes para establecer que existió exceso de velocidad dichos trabajos nos permitirán descartar otros posibles factores

Ahora bien, las autoridades también presentaron gracias a la caja negra, los últimos momentos de la trayectoria del Tren Interoceánico antes de descarrilar en el tramo Nizanda–Chivela.

El tren circuló a exceso de velocidad la mayor parte del trayecto, también fue posible conocer que frenó a 0 km por hora en puntos coincidentes con las estaciones previas al lugar del siniestro lo que deja claro que los frenos funcionaban

Así descarriló el Tren Interoceánico en Oaxaca

En los gráficos presentados sobre los últimos momentos de la trayectoria del Tren Interoceánico, se puede observar lo siguiente:

El tren circuló a una velocidad mayor a la permitida de 70 km por hora en línea recta , posteriormente entramos previos al lugar del percance redujo su velocidad nuevamente

, posteriormente entramos previos al lugar del percance redujo su velocidad nuevamente Luego de frenar, la velocidad del tren tuvo un incremento súbito y llegó a 111 km por hora en recta , cifra considerablemente superior al límite de 70 kilómetros por hora señalado

, cifra considerablemente superior al límite de 70 kilómetros por hora señalado El ingreso a las seis curvas previas de donde sucedió el siniestro, lo realizó a 52 km por hora

Después se incrementó hasta llegar a 65 km por hora de acuerdo con los registros de la caja negra, pese a que en la curva en la que sucedió el descarrilamiento la velocidad máxima permitida era de 50 km por hora

El exceso de velocidad en un tren a diferencia de un vehículo convencional se potencializa debido al peso la masa y el radio de curva, ya que aumenta la fuerza centrífuga es decir aquella que aleja el vehículo de su centro de rotación lo que provoca que salga de las vías y vuelque

