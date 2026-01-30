Inicio Estado de México De 'Lobos' a 'Monas': Detienen a 11 Integrantes de Bandas de Alto Nivel de Violencia en Edomex

De 'Lobos' a 'Monas': Detienen a 11 Integrantes de Bandas de Alto Nivel de Violencia en Edomex

|

N+

-

Las autoridades informaron los detalles del operativo en el que detuvieron a 11 personas que operaban con alto nivel de violencia en Tultitlán y Coacalco

De 'Lobos' a 'Monas': Detienen a 11 Personas de Bandas de Alto Nivel de Violencia en Edomex

Las autoridades informaron la detención de 11 personas de alto nivel de violencia en Edomex. Foto: Fiscalía

COMPARTE:

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de 11 personas que operaban con alto nivel de violencia en los municipios de Tultitlán y Coacalco, Estado de México; los sospechosos están relacionados con al menos 16 homicidios.

De acuerdo con el funcionario, las aprehensiones fueron posibles gracias a las labores de inteligencia e investigación, así como de las tareas del Gabinete de Seguridad, Fiscalía Edomex y la Secretaría de Seguridad del Estado.

Noticia relacionada: Madre Desaparece Junto a sus 4 Hijos en Chalco, Edomex; Días Antes Denunció Violencia Doméstica

Seguiremos operando de manera coordinada con las entidades federativas para evitar la impunidad y fortalecer la seguridad de la población

Video: Omar García Harfuch Informa Detención de Generadores de Violencia Vinculados con 16 Homicidios

¿Quiénes son los 11 detenidos en Tultitlán y Coacalco?

Según la SSPC, las 11 personas detenidas son investigadas por su presunta participación en hechos de violencia en el Estado de México, principalmente en los municipios de Tultitlán y Coacalco.

Estas personas generadoras de violencia están vinculadas con al menos 16 homicidios, además de actividades como venta y distribución de droga.

Entre los detenidos se encuentran integrantes de las bandas “Lobo”, “Monas” y “Los Portales”, incluyendo a Lucio “N”, alias “El Señor del sombrero”, y Enrique “N”, ambos elementos de la Policía Municipal de Tultitlán. 

Los 11 detenidos que operaban con alto nivel de violencia en Tultitlán y Coacalco son:

  • Lucio “N”, alias, “El Señor del Sombrero”
  • Luis Antonio “N”, alias, “El Lobito”
  • Francisco “N”, alias, “El Donas”
  • Pako Uriel “N” 
  • Einar Quitze “N”
  • Gohan Josafat “N”
  • Fátima “N”, alias, “La Fany”
  • Enrique “N”
  • David “N”
  • Iván, alias, “Meca”
  • Néstor “N” 

Enrique "N", detenido en Edomex

Historias recomendadas:

EPP

Inseguridad en el Estado de MéxicoJusticia
Inicio Estado de México Detienen a 11 personas de bandas de alto nivel de violencia en tultitlan y coacalco edomex