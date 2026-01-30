De 'Lobos' a 'Monas': Detienen a 11 Integrantes de Bandas de Alto Nivel de Violencia en Edomex

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de 11 personas que operaban con alto nivel de violencia en los municipios de Tultitlán y Coacalco, Estado de México; los sospechosos están relacionados con al menos 16 homicidios.

De acuerdo con el funcionario, las aprehensiones fueron posibles gracias a las labores de inteligencia e investigación, así como de las tareas del Gabinete de Seguridad, Fiscalía Edomex y la Secretaría de Seguridad del Estado.

Noticia relacionada: Madre Desaparece Junto a sus 4 Hijos en Chalco, Edomex; Días Antes Denunció Violencia Doméstica

Seguiremos operando de manera coordinada con las entidades federativas para evitar la impunidad y fortalecer la seguridad de la población

Video: Omar García Harfuch Informa Detención de Generadores de Violencia Vinculados con 16 Homicidios

¿Quiénes son los 11 detenidos en Tultitlán y Coacalco?

Según la SSPC, las 11 personas detenidas son investigadas por su presunta participación en hechos de violencia en el Estado de México, principalmente en los municipios de Tultitlán y Coacalco.

Estas personas generadoras de violencia están vinculadas con al menos 16 homicidios, además de actividades como venta y distribución de droga.

Entre los detenidos se encuentran integrantes de las bandas “Lobo”, “Monas” y “Los Portales”, incluyendo a Lucio “N”, alias “El Señor del sombrero”, y Enrique “N”, ambos elementos de la Policía Municipal de Tultitlán.

Los 11 detenidos que operaban con alto nivel de violencia en Tultitlán y Coacalco son:

Lucio “N”, alias, “El Señor del Sombrero”

Luis Antonio “N”, alias, “El Lobito”

Francisco “N”, alias, “El Donas”

Pako Uriel “N”

Einar Quitze “N”

Gohan Josafat “N”

Fátima “N”, alias, “La Fany”

Enrique “N”

David “N”

Iván, alias, “Meca”

Néstor “N”

En el Estado de México, mediante labores de inteligencia e investigación, las instituciones del @GabSeguridadMX, en coordinación con la @FiscaliaEdomex y @SS_Edomex, detuvieron a 11 personas que operaban con alto nivel de violencia en Tultitlán y Coacalco, vinculadas con al menos… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 30, 2026

Historias recomendadas:

EPP