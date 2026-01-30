De 'Lobos' a 'Monas': Detienen a 11 Integrantes de Bandas de Alto Nivel de Violencia en Edomex
Las autoridades informaron los detalles del operativo en el que detuvieron a 11 personas que operaban con alto nivel de violencia en Tultitlán y Coacalco
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de 11 personas que operaban con alto nivel de violencia en los municipios de Tultitlán y Coacalco, Estado de México; los sospechosos están relacionados con al menos 16 homicidios.
De acuerdo con el funcionario, las aprehensiones fueron posibles gracias a las labores de inteligencia e investigación, así como de las tareas del Gabinete de Seguridad, Fiscalía Edomex y la Secretaría de Seguridad del Estado.
Seguiremos operando de manera coordinada con las entidades federativas para evitar la impunidad y fortalecer la seguridad de la población
¿Quiénes son los 11 detenidos en Tultitlán y Coacalco?
Según la SSPC, las 11 personas detenidas son investigadas por su presunta participación en hechos de violencia en el Estado de México, principalmente en los municipios de Tultitlán y Coacalco.
Estas personas generadoras de violencia están vinculadas con al menos 16 homicidios, además de actividades como venta y distribución de droga.
Entre los detenidos se encuentran integrantes de las bandas “Lobo”, “Monas” y “Los Portales”, incluyendo a Lucio “N”, alias “El Señor del sombrero”, y Enrique “N”, ambos elementos de la Policía Municipal de Tultitlán.
Los 11 detenidos que operaban con alto nivel de violencia en Tultitlán y Coacalco son:
- Lucio “N”, alias, “El Señor del Sombrero”
- Luis Antonio “N”, alias, “El Lobito”
- Francisco “N”, alias, “El Donas”
- Pako Uriel “N”
- Einar Quitze “N”
- Gohan Josafat “N”
- Fátima “N”, alias, “La Fany”
- Enrique “N”
- David “N”
- Iván, alias, “Meca”
- Néstor “N”
En el Estado de México, mediante labores de inteligencia e investigación, las instituciones del @GabSeguridadMX, en coordinación con la @FiscaliaEdomex y @SS_Edomex, detuvieron a 11 personas que operaban con alto nivel de violencia en Tultitlán y Coacalco, vinculadas con al menos…— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 30, 2026
