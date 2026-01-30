Gobierno Federal Niega Hackeo de Sitios Oficiales, ¿Qué Pasó con las Páginas?

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), informó que los sitios oficiales del Gobierno de México no fueron hackeados, luego de que recientemente se diera a conocer una supuesta filtración de información de diversas páginas de dependencias.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que el análisis realizado hasta el momento indica que se trata en su mayoría de información que ya había circulado en el mismo grupo con anterioridad.

No se ha identificado la publicación de datos sensibles

Asimismo, refirió que “son centralmente sistemas obsoletos desarrollados y administrados por privados para las entidades federativas”. También, que se identificó el uso de “usuarios y contraseñas válidos”, los cuales se inhabilitaron inmediatamente.

No se trató de una vulneración de la infraestructura de las autoridades

La ATDT hizo énfasis en que se activaron todos los protocolos desde el primer momento que se tuvo conocimiento de la amenaza.

Finalmente, indicó que la obtención, posesión o difusión no autorizada de información, es un delito, por lo que se actuará conforme a la ley.

Estos actos serán denunciados formalmente por las autoridades correspondientes

¿Qué sitios fueron señalados por supuesto hackeo?

El supuesto hackeo fue denunciado en redes sociales y diversos medios, donde se indicó que un grupo de hackers conocido como “Chronus”, supuestamente había vulnerado los sistemas clave de varias dependencias. Entre ellas:

SAT

Secretaría de Salud

IMSS-Bienestar

SEP

En los señalamientos se refirió que presuntamente se trataba de una extracción de hasta 2.3 terabytes de información, lo que era equivalente a información sensible de más de 36 millones de personas, como nombres completos, CURP, RFC, claves de elector o números telefónicos.

