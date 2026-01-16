¿Qué Pasó en Metro La Raza Línea 3? Intento de Rapto de Menor Provoca Riña entre Comerciantes

Una riña en las inmediaciones de la estación La Raza de la Línea 3 del Metro CDMX, provocó la movilización de servicios de emergencia, debido a que se reportó una persona lesionada con arma blanca; esto pasó.

Según los primeros reportes, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados por una pelea cerca de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC), por lo que de inmediato acudieron a verificar la situación.

En el exterior, una mujer identificada como María de Lourdes Alvarado refirió que estaba comiendo en un puesto de tacos, cuando una mujer quiso llevarse a un menor de edad, ya que no le quiso dar una “monedita”.

Me dijo ‘Regálame una moneda’. Y le digo no tenemos. Estábamos comiendo en el puesto de tacos en la esquina y teníamos a los niños. (Me dijo) ‘¿Ah, no? Entonces denme al niño’

Esto causó la alerta de los familiares de la señora María, quienes de inmediato trataron de calmar a la sospechosa, pero eso detonó en una pelea casi campal.

¿Cómo ocurrió la riña en el Metro La Raza Línea 3?

La afectada indicó que luego de pedir que no se llevara al niño, comenzó el problema, porque los muchachos que venían con la mujer atacaron a los taqueros del lugar donde comían.

Entonces los muchachos empezaron a pelear con los taqueros y ya llega la chava y dice ‘¿ya vieron que no estoy sola?’

Debido a la riña en el Metro La Raza, los policías tuvieron que intervenir al interior de la estación. Además, una persona resultó lesionada con arma blanca, con uno de los cuchillos de los taqueros. Se informó la detención de tres personas, quienes fueron trasladados al Ministerio Público donde se definirá su situación jurídica.

