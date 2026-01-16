¿Qué Pasó en el Metro San Lázaro Hoy? Reportan Humo en Estación de la Línea 1

En la estación San Lázaro de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México se reportó la presencia de humo, por lo que usuarios compartieron videos del momento en el que salieron de los vagones, ¿qué ocurrió?

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde de este viernes cuando el humo invadió la zona de andenes de la estación San Lázaro, la cual además tiene conexión con la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Noticia relacionada: Balacera en Iztapalapa Hoy: Citan a Familia Completa y los Balean en Unidad Habitacional

A través de redes sociales se dieron a conocer los videos en los que se ve que el humo invade la zona de andenes de la ruta que va de Pantitlán a Observatorio. Asimismo, el instante en el que algunos pasajeros salen del convoy para ponerse a salvo, mientras que otros permanecen desconcertados al interior.

También refirieron que antes de que notaran la presencia de humo, se percataron de una “explosión”.

Se registra una explosión detenida la circulación de trenes, dijo un usuario

Debido a este hecho, la circulación en los trenes tuvo que ser detenida para que las autoridades del STC realizaran una revisión, lo que generó retrasos en el servicio a otras estaciones.

Video: ¿Qué Pasó en Estación San Lázaro Hoy? Desalojan a Usuarios de Andenes en Línea 1 del Metro CDMX Esta Noche

¿Qué pasó en la estación San Lázaro?

Luego de darse a conocer los videos sobre la presencia de humo en la estación San Lázaro de la Línea 1 del Metro CDMX, las autoridades refirieron que se realizaron maniobras para retirar un objeto metálico en la zona de vías.

El titular del STC, Adrián Rubalcava informó que el objeto metálico era una lata que estaba en la zona de vías, la cual provocó un cortocircuito.

Se realizó el retiro de una lata metálica de la zona de vías de la estación San Lázaro de la Línea 1, provocando un cortocircuito y dos cortes de energía necesarios para su retiro seguro

Asimismo, pidió a las personas usuarias resguardar sus pertenencias durante la espera en el andén y a evitar que objetos caigan a las vías.

Ya que estas situaciones pueden generar demoras en el servicio, así como poner en riesgo la operación. La seguridad es responsabilidad de todas y todos

Esta tarde de viernes se realizó el retiro de una lata metálica de la zona de vías de la estación San Lázaro de la Línea 1, provocando un cortocircuito y dos cortes de energía necesarios para su retiro seguro.

Exhortamos a las personas usuarias a resguardar sus pertenencias… pic.twitter.com/2oNxcDdwbe — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) January 17, 2026

Historias recomendadas:

EPP

