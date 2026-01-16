Fuga por Toma Clandestina de Combustible Provoca Alerta en Calles de Azcapotzalco

Una toma clandestina derivó en una enorme fuga de combustible en la colonia San Antonio en la alcaldía Azcapotzalco, debido a que el líquido sale en grandes cantidades, los vecinos fueron evacuados; esto pasó.

Según los primeros reportes, la toma clandestina en Azcapotzalco fue hallada al interior de una vivienda donde encontraron varios contenedores con turbosina. Los ríos del combustible salieron del interior del número 25 de la avenida Tezozómoc y se esparcieron por toda la banqueta.

Además, el liquido siguió la forma de la calle y fue a dar hasta una coladera de la zona. Al lugar llegaron elementos de Pemex acudieron de inmediato a verificar la situación y controlar la fuga por una toma clandestina. Los vecinos de locales aledaños fueron desalojados durante el aseguramiento de la vivienda.

¿Cómo ocurrió la fuga por la toma clandestina en Azcapotzalco?

Las autoridades de Pemex y Protección Civil de la CDMX, indicaron que la fuga por una toma clandestina comenzó porque las personas responsables, trataron de conectar una manguera, sin embargo, la maniobra no salió bien y comenzó a brotar la turbosina.

Una vez que llegaron, en el domicilio no encontraron a los presuntos huachicoleros. En el inmueble había varios bidones llenos del combustible y afuera de la vivienda abandonaron una camioneta blanca usada para transportar la turbosina.

Luego de varias maniobras, con llantas y tierra para crear diques que impidieran la llegada del combustible a la coladera, la fuga por toma clandestina en Azcapotzalco fue controlada. La zona se encuentra acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mientras se espera a autoridades federales para realizar las investigaciones correspondientes y dar con las personas responsables.

No es la primera toma clandestina en la zona

La toma clandestina en Azcapotzalco hallada este 16 de enero de 2026, no es el primer caso que se registra en inmediaciones de la avenida Tezozómoc, una de las más transitadas en la alcaldía por a su cercanía con Aquiles Serdán y conexión hacía el Metro Tezozómoc.

Debido a que el 5 de junio de 2025 fue encontrada una toma clandestina al interior de un local comercial identificado como "El Rulo" de la colonia La Preciosa.

Según las investigaciones, este local era rentado y también fueron localizados bidones que indicaban que extraían la gasolina de ese sitio. La Fiscalía General de la República (FGR), abrió una carpeta para esclarecer el caso; no hay detenidos por este hecho.

