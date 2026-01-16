Balacera en Iztacalco Hoy: Ataque Deja un Hombre Lesionado en la Colonia San Pedro, ¿Qué Pasó?

Una balacera en Iztacalco, hoy 16 de enero de 2026, provocó la movilización de servicios de emergencias en calles de la colonia San Pedro; esto sabemos

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades recibieron una alerta por un hombre lesionado durante una agresión armada, por lo que de inmediato se dirigieron a la zona para verificar la situación y apoyar al afectado.

Así que una vez al llegar al cruce de Manuel Acuña y Amacuzac, encontraron a un joven de aproximadamente 35 años de edad lesionado por varios impactos de bala.

Video: Balacera Hoy en Iztacalco: Sujetos Armados Disparan Ocho Veces contra Conductor de Motocicleta

¿Cómo ocurrió la balacera en Iztacalco hoy 16 de enero de 2025?

Los testigos refirieron que la víctima circulaba en su moto de color rosa, cuando dos sujetos también en motocicleta se acercaron y sin mediar palabras le dispararon en al menos 8 ocasiones. Luego de la agresión armada, huyeron.

El lesionado fue trasladado de emergencia hasta un hospital cercano por sus propios medios. En tanto, la zona donde ocurrió la balacera en Iztacalco, fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Se espera la llegada de Policías de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), para comenzar con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso. Además, se realiza un operativo para dar con los presuntos responsables quienes huyeron hacía el Estado de México.