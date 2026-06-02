¿Shakira y Piqué Regresaron? Un Movimiento en Redes Causa Especulaciones

Un movimiento en redes sociales entre Shakira y Gerard Piqué desató rumores de reconciliación entre sus fans. Esto se sabe sobre su relación actual.

shakira-pique-regresaron-instagram-rumores-reconciliacion-redes-socialesFoto: GettyImages

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¿Shakira y Piqué reconciliados? Un movimiento en Instagram desata rumores. ¿Será solo cordialidad por sus hijos o hay algo más?

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