¿Shakira y Piqué Regresaron? Un Movimiento en Redes Causa Especulaciones

A casi cuatro años de su muy sonada y pública separación, Shakira y Gerard Piqué volvieron a convertirse en tendencia luego de que usuarios en redes sociales notaran un inesperado detalle en sus perfiles de Instagram que desató todo tipo de teorías sobre una posible reconciliación.

La cantante colombiana y el exfutbolista del Barcelona llamaron la atención después de que varios internautas señalaran que se volvieron a seguir en Instagram, un gesto que muchos interpretaron como una señal de acercamiento tras años marcados por indirectas y polémicas públicas.

¿Qué está pasando entre Shakira y Piqué?

La conversación comenzó cuando algunos seguidores descubrieron que Shakira y Piqué se siguen mutuamente en Instagram. Además, usuarios aseguraron que algunas fotografías de la época en la que eran pareja volvieron a ser visibles en sus perfiles, lo que aumentó las especulaciones sobre una posible mejora en su relación.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado que exista una reconciliación sentimental.

Por ahora, el movimiento en redes únicamente apunta a una posible relación cordial entre ambos, especialmente porque continúan unidos por la crianza de sus hijos, Milan y Sasha.

Fotos: Instagram Shakira / Gerard Piqué

¿Por qué terminaron Shakira y Gerard Piqué?

Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación en junio de 2022 después de más de una década juntos. La ruptura se convirtió en una de las más comentadas del espectáculo internacional debido a las versiones sobre una supuesta infidelidad del exfutbolista y su posterior relación con Clara Chía.

Después de su separación, Shakira también lanzó canciones que muchos seguidores relacionaron con el final de su historia con Piqué, incluyendo colaboraciones como “BZRP Music Sessions #53”, donde la artista hizo referencias que fueron interpretadas como mensajes dirigidos a su expareja.

A pesar de las diferencias que pudieron existir tras la ruptura, ambos han mantenido un vínculo debido a sus hijos y los acuerdos relacionados con su convivencia familiar.