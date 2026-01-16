Vinculan a Proceso a “El Monstruo” o “M24”, Presunto Integrante de la Unión Tepito

Sergio “N”, alías, “El Monstruo” o “M24”, presunto integrante de la Unión Tepito, fue vinculado a proceso por el delito de asociación delictuosa; esto pasó en la audiencia.

Un juez de control vinculó a proceso a Sergio Iván de 41 años de edad, quien fue detenido este martes 13 de enero en calles de la Ciudad de México, luego de diversos trabajos de investigación enfocados en la desarticulación de células delictivas que operan en la capital y límites con el Estado de México.

Lo anterior, porque encontró las pruebas e indicios suficientes para determinar esta medida. A pesar de que sus abogados intentaron demostrar que cuenta con una actividad licita, el juez no cambió de decisión.

Luego de informarle que fue vinculado a proceso, "El Monstruo" volverá en un convoy especial al Reclusorio Oriente, donde permanecerá en prisión preventiva.

¿Quién es “El Monstruo” o “M24”?

Sergio “N” es conocido como “El Monstruo” o “M24”, su actividad delictiva está ligada con la organización criminal “La Unión Tepito”, cuya operación es en la zona centro de la Ciudad de México. No obstante, este sujeto tenía su bastión principal en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde era conocido por estar ligado con el tráfico de armas, extorsión y cobro de piso con la facción de "Los Orejones".

Según las autoridades, este sujeto también es señalado por su presunta participación en los delitos de:

Narcomenudeo

Extorsión

Robo en diversas modalidades

Homicidio



