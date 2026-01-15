Muere Reymon Duran, Vocalista de Grupo Sin Fronteras, ¿Qué le Pasó?

El cantante Raymon Duran, vocalista de la agrupación Sin Fronteras, perdió la vida luego de una dura batalla contra una enfermedad que desde el año pasado le detectaron.

Hoy despedimos a una voz que marcó nuestra historia, pero cuyo legado vivirá por siempre en cada canción y en cada recuerdo”, indicaron sus compañeros.

Según los primeros reportes, el cantante falleció este miércoles mientras recibía tratamiento médico en Nueva York.

Su partida deja un vacío inmenso no solo en nuestra agrupación, sino también en el corazón de todos quienes lo conocieron

Asimismo, sus compañeros agradecieron las muestras de apoyo y cariño que han recibido, pero sobre todo, las oraciones en honor a Raymon Duran.

Fue un artista entregado, un compañero invaluable y, sobre todo, un ser humano excepcional

Hasta el momento no se han informado cómo serán los servicios funerarios para darle el último adiós al cantante Raymon Duran, no obstante, señalaron que serán dignos; se prevé que sus restos regresen a República Dominicana.

Más adelante estaremos informando sobre los actos y detalles correspondientes. Paz a su alma

¿De qué falleció el cantante Raymon Duran?

Raymon Duran informó en 2025 que fue diagnosticado con cáncer de próstata etapa 4, es decir, en una fase muy avanzada. Se hizo metástasis en sus huesos, cadera, pelvis y femur.

Ahí empezaron los dolores, he tenido que parar de trabajar ya que hay días que no puedo caminar, por el dolor y cojeo, compartió en sus redes

Para ayudar con los gastos de su tratamiento, sus amigos y seres queridos organizaron un evento para recaudar fondos en un establecimiento, donde se le vio muy feliz y con toda la actitud para hacerle frente al cáncer.

Yo tengo Fe y se que Dios está haciendo su obra, gracias, finalizó su mensaje

