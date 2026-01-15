Motociclista Queda en Medio de Carambola y Sobrevive en Iztapalapa; Así Fue el Accidente

Un choque múltiple provocó la movilización de servicios de emergencias en Periférico Canal de Garay, debido a que en la carambola un motociclista quedó en medio de las unidades involucradas en la alcaldía Iztapalapa; así ocurrió el accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió esta noche cuando los vehículos circulaban con dirección a Ermita Iztapalapa, a la altura de la colonia El Vergel.

Noticia relacionada: Accidente en la México-Pachuca Hoy: Tráiler se Queda sin Frenos y Choca a Combis; Hay 11 Heridos

En este choque al menos 5 autos resultaron con severas afectaciones en la carrocería, incluso uno de ellos prácticamente perdió la puerta del copiloto. Debido al impacto, el biker quedó entre las unidades y salió proyectado.

Video: Aparatoso Choque de Cinco Autos y Moto en Periférico Canal de Garay Esta Noche ¿Qué Pasó?

¿Qué pasó con los involucrados en la carambola en Canal de Garay, Iztapalapa?

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes al ver el fuerte accidente de inmediato pidieron el apoyo de una ambulancia para revisar a los ocupantes de los coches, pero especialmente para valorar el estado de salud del motociclista.

Hasta el momento, se reporta al joven con algunas lesiones y está consciente, por lo que se espera su traslado a un hospital para verificar que no tenga alguna herida que pueda poner en riesgo su vida. En tanto, la zona se encuentra asegurada para llevar a cabo las primeras investigaciones.

Además, se espera la llegada de personal que ayude a retirar los 5 autos y la motocicleta que quedaron dañados por la carambola, por lo que solo está habilitado un carril en el Periférico Canal de Garay, Iztapalapa.

Sobre Periférico Canal de Garay, al cruce con Canal de Chalco, se registró un accidente vial; un motociclista resultó lesionado.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiNeSm pic.twitter.com/1B5KHTmFGo — NMás (@nmas) January 16, 2026

