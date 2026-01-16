Balacera en Iztapalapa Hoy: Citan a Familia Completa y los Balean en Unidad Habitacional

Una familia completa fue baleada después de ser citada en la Unidad Habitacional "Gavilán", en la colonia Barrio San Miguel, alcaldía Iztapalapa en CDMX; hay varios lesionados.

Según los primeros reportes, la familia fue citada en dicha zona de departamentos, sin embargo, al llegar, fueron atacados a balazos. Los integrantes, la madre, el padre y un menor de edad, son las víctimas de la balacera en Iztapalapa hoy 16 de enero de 2026.

Un testigo narró a N+ cómo ocurrió el ataque:

El niño gritó que pidiéramos una ambulancia, porque habían matado a su papá

Los tres integrantes de la familia resultaron con lesiones por arma de fuego, no obstante, el hombre fue quien resultó más afectado porque recibió al menos tres impactos en el rostro. "Las balas entraron y salieron", dijo un testigo. Las víctimas fueron trasladadas de emergencia hasta un hospital de urgencia.

Video: "Alguien Lo Puso, Ya lo Traían": Testigo Narra Balacera contra Familia en Iztapalapa, CDMX

¿Por qué atacaron a balazos a la familia en Iztapalapa?

De manera preliminar se sabe que la familia fue citada en los Reyes La Paz, Estado de México, pero después les cambiaron el lugar de reunión a dicha zona de la Unidad Habitacional Gavilanes, donde al llegar los atacaron a balazos.

Se escucharon detonaciones y luego la camioneta se estrelló en una de las rejas, dijo un vecino

Asimismo, se presume que la balacera en Iztapalapa fue planeada, ya que los vecinos aseguran que los citaron porque "alguien los puso".

Se nota que alguien los puso, ya lo traían, porque primero los citaron en otro lugar y después aquí, donde se ve que tienen familiares en el (edificio) 3E

La zona se encuentra acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes realizan las primeras indagatorias y se espera la llegada de integrantes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para abrir una carpeta de investigación; buscan a responsables.

¿Qué dijeron las autoridades?

La SSC indicó que el hombre acudió al punto, en compañía de su esposa e hija, debido a que un amigo lo citó para entregarle un producto.

Mientras esperaba, se aproximó un sujeto y realizó los disparos de manera directa

También aseguró que se dio parte al agente del Ministerio Público, mientras que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación del probable responsable.

