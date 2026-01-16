¿Quién es la "Mane" y Cómo Operaba la Presunta Líder de Facción de la Unión Tepito?

Manuela Eunice “N”, alías, “La Mane”, presunta líder de una facción de la Unión Tepito, fue detenida por autoridades de la Ciudad de México, su historial delictivo está definido también por su familia. ¿Quién es y cómo operaba en las calles de la CDMX?

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, luego de diversos trabajos de investigación se logró la aprehensión de la sospechosa y de cuatro personas más en inmediaciones de las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

Noticia relacionada: Tendero Abusa de Menor en Oaxaca y la Manipula con Dulce para que No Denuncie

Seguimos con el combate frontal a los delitos de alto impacto y la desarticulación de grupos delictivos, indicó

Las personas detenidas durante los cateos a los inmuebles ubicados en dichas demarcaciones fueron identificadas como:

Guillermo “N”

María Marisol “N”

Daniel “N”

Gastón “N”

Manuela Eunice “N”

Según las autoridades, estas personas son investigadas por su presunta participación en los delitos de venta y distribución de droga, extorsión, homicidio y robo. Pero, ¿cómo operaba “La Mane”?

Video: Cae "La Mane", Líder de Célula Delictiva Vinculada a la La Unión Tepito

¿Quién es “La Mane” y cómo operaba para la Unión Tepito?

Manuela Eunice “La Mane” tiene 34 años de edad y es identificada como líder de una facción del grupo delictivo “La Unión Tepito”, la cual tiene presencia en distintas alcaldías, no obstante, su bastión principale se ubica en la alcaldía Cuauhtémoc.

“La Mane” es considerada un objetivo prioritario para las autoridades, ya que su vínculo con el grupo generador de violencia es sólido. Además, sus familiares están presuntamente involucrados en actividades delictivas.

Lo anterior, porque junto a ella también fueron detenidos sus padres, Guillermo “N” y María Marisol “N”, cabe destacar que el primero de ellos cuenta con antecedentes delictivos en 2009, 2018 y 2021 por los delitos contra la salud, extorsión y robo agravado.

Pero no solo sus padres están ligados a las actividades delictivas, pues su hermano identificado como Joshua Mejía, alias, “El Tochi” y quien fue asesinado en marzo de 2025 también tenía fuertes vínculos con “La Unión Tepito”. Este sujeto era un integrante operativo de la organización criminal.

Al igual que su hermana, “La Mane” operaba en zonas comerciales con alta afluencia y movimiento de dinero, tales como:

La Merced

Sonora

La Viga

Además, se sabe que fue pareja sentimental de Andrés Felipe García Munera, alías, “Colocho”, dedicado a la venta y distribución de droga, homicidio, robo y extorsión.

Historias recomendadas:

EPP

