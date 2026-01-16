Sabine y Mary: Hermanitas son Contactadas por Internet y Desaparecen en la Impulsora, Edomex

Las hermanas Sabine Yohumi y Mary Beabey Rodríguez Cid, de 10 y 16 años respectivamente, desaparecieron luego de abordar un bicitaxi para dirigirse a la estación Impulsora del Metro, ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, las menores fueron vistas por última vez desde el 9 de enero, cuando cámaras de seguridad de vecinos captaron el instante en el que las Sabine y Mary caminan con lo que parecen ser unas maletas.

Según las indagatorias, las hermanas abordaron una unidad mototaxi para llegar a la estación Impulsora de la Línea B, la cual se ubica sobre la avenida Central. Una vez que se informó su desaparición, sus familiares y seres queridos comenzaron una intensa campaña para localizarlas.

Que por favor regresen las estamos esperando, que donde quiera que estén busquen la forma de venir, dijo a N+ su papá, Luis Armando Rodríguez

Asimismo, hizo un llamado para que la sociedad los ayude a encontrarlas y en caso de que alguien las tenga privadas de su libertad, les permita regresar a casa.

Busquen la forma de venir, si es (que se fueron) por su propia voluntad, que ellas puedan hacerlo mejor y si están con alguna persona por favor que las dejen salir

¿Qué pasó con las hermanas Sabine Yohumi y Mary Beabey?

Las investigaciones sobre la desaparición de las hermanas Sabine Yohumi y Mary Beabey Rodríguez Cid continúan, no obstante se presume que fueron contactadas a través de internet, específicamente por un videojuego.

Sin embargo, esta búsqueda se ha complicado, ya que la madre de las niñas refiere que en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), les han puesto trabas.

Estoy muy molesta me han puesto muchas trabas, señaló Guillermina Cid

Por ello, indica que ante la falta de sensibilidad con la que las autoridades han llevado el caso ya no tiene tiempo para llorar, pues toda su energía debe estar canalizada en hacer ella misma el trabajo que la Fiscalía Edomex no puede.

Ya ahorita no es de llorar, ahorita es de ver, hacer, difundir, ver cómo podemos nosotros buscarlas porque sí las voy a encontrar

Sabine Yohuimi Rodríguez Cid tiene 10 años de edad y según la ficha de búsqueda es de complexión delgada y tiene cabello castaño oscuro al hombro.

Su nariz es afilada de base delgada, ojos café oscuro chicos y tez blanca. Una de sus señas particulares son dos perforaciones en cada oreja y un lunar arriba de la boca del lado derecho.

Mientras que su hermana Mary Beaney Rodríguez Cid, de 16 años de edad, es de complexión robusta y mide 1.48 metros. Su cara es redonda, tiene el cabello teñido de rubio y sus labios son gruesos.

La ficha de búsqueda refiere que sus señas particulares son un rasguño en la ceja derecha, tatuaje en la pierna derecha en forma de dragón y un tatuaje arriba del tobillo derecho en forma de mariposa.

Tiene un lunar claro cerca de la boca, uno oscuro en el pómulo derecho y una protuberancia en la frente del lado derecho,

Sus familiares aseguran que seguirán buscando hasta encontrarlas, además de que ya preparan diversas movilizaciones y bloqueos en vialidades principales del Estado de México.

