¿Qué Bancos Anunciaron Cierres por Fuertes Lluvias y en Qué Partes de México?

Bancos optaron por el cierre de sus sucursales en Yucatán derivado de las fuertes lluvias, en algunos casos hasta nuevo aviso

El logotipo del banco BBVA se muestra en Barcelona, España. Foto: ReutersEl logotipo del banco BBVA se muestra en Barcelona, España. Foto: Reuters

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Cierre de Bancos en México en Junio 2026: A Partir de Cuándo y Dónde Habrá Suspensión de Servicio