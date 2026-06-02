¿Qué Bancos Anunciaron Cierres por Fuertes Lluvias y en Qué Partes de México?

Diversas instituciones financieras en México anunciaron el cierre de sus sucursales debido a las condiciones climatológicas adversas que prevalecen en el país.

Se trata de los bancos BBVA y Banamex, los cuales optaron por el cierre de sus sucursales en Yucatán derivado de las fuertes lluvias, en algunos casos hasta nuevo aviso.

¿Hasta cuándo estarán cerradas las sucursales de BBVA?

Las sucursales de BBVA en el estado permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. "Recuerda que puedes realizar tus operaciones desde la app de BBVA", recordó la institución financiera a sus usuarios a través de una tarjeta informativa.

¿Cuándo abrirán las sucursales Banamex en Yucatán?

Mientras que en el caso de Banamex, el banco informó que sus sucursales ubicadas en Yucatán suspenderán operaciones a partir de las 14:00 horas de este martes.

Ello, en atención a las recomendaciones de las autoridades de protección civil ante las fuertes lluvias que se han presentado en la entidad durante los últimos días.

¿Qué está pasando en Yucatán?

El estado de Yucatán es afectado por la interacción de una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el golfo de México.

Así como canales de baja presión en el sureste del país y la Península de Yucatán, divergencia en altura y la aproximación de la onda tropical núm. 4 al territorio mexicano, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

AMP