FGR Obtiene Prisión Preventiva Contra el Alcalde de Cuautla

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo este martes prisión preventiva contra Jesús "N", alcalde de Cuautla, Morelos, quien fue imputado por su presunta vinculación con el crimen organizado.

El funcionario municipal quedó recluido en un penal federal de Sonora mientras un juez define su situación jurídica.

Lo que llevó al alcalde de Cuautla a un penal federal

El caso forma parte de una investigación más amplia contra un grupo de funcionarios municipales de Morelos señalados de tener posibles nexos con organizaciones delictivas.

Jesús "N" fue presentado ante un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Sonora, donde la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) formuló la imputación.

El cargo: delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, la categoría penal que en México engloba delitos relacionados con narcotráfico.

El juez ordenó prisión preventiva, y dado que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional —un mecanismo legal que amplía el plazo para resolver la situación jurídica del imputado— el alcalde permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 "CPS Sonora" hasta que se resuelva su caso.

¿Quién participó en la detención del alcalde?

El aseguramiento de Jesús "N" fue resultado de un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Estas son las instituciones que intervinieron:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Guardia Nacional (GN).

Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

Ministerio Público Federal de la FEMDO, que condujo la investigación.

La FGR subrayó que Jesús "N" se presume inocente en tanto no exista sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial competente.