FGR Obtiene Prisión Preventiva Contra el Alcalde de Cuautla

La FGR imputó al alcalde de Cuautla, Morelos, por delincuencia organizada; quedó con prisión preventiva en un penal federal de Sonora.

FGR Obtiene Prisión Preventiva Contra el Alcalde de CuautlaA Jesús “N”, se le aseguró como parte de las acciones implementadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Foto: FGR

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La FGR imputa al alcalde de Cuautla por delincuencia organizada. Jesús 'N' está en prisión preventiva mientras se define su situación. Conoce los detalles de la investigación.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+