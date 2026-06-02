Capturan a Sujeto que Asesinó a un Hombre Dentro de un Bar en Tlaxcala

La víctima falleció en el hospital a consecuencia de las lesiones producidas con un arma de fuego.

El hombre fue detenido semanas después del homicidio.Foto: FGJ Tlaxcala

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Justicia en Tlaxcala: Uriel 'N' capturado por homicidio en Apizaco. La víctima falleció por heridas de bala. Descubre cómo la Fiscalía actuó para resolver este crimen.

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