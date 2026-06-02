Capturan a Sujeto que Asesinó a un Hombre Dentro de un Bar en Tlaxcala

Por el delito de homicidio calificado, Uriel “N”, fue detenido en el municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, derivado de los hechos ocurridos el 11 de abril de 2026, en los que presuntamente atacó a un hombre dentro de un bar ubicado en Apizaco.

La víctima falleció en el hospital a consecuencia de las lesiones producidas con un arma de fuego.

Arrestan a Uriel “N” por ataque a balazos en bar de Apizaco en Tlaxcala

Al tener conocimiento del caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJ) llevó a cabo las diligencias y un juez de control ordenó la detención.

Con el mandamiento judicial, elementos de la policía de investigación implementaron el operativo de inteligencia y detuvieron al implicado.

Las autoridades refrendaron el compromiso con la procuración de justicia para los familiares de las víctimas, así como con el cumplimiento de la ley contra quienes resulten responsables de este ilícito.

Con información de N+

JAPR