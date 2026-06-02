Sujeto Presuntamente Asesinó a Balazos a un Hombre en un Negocio de Apizaco, Tlaxcala

Este lunes 1 de junio de 2026 se dio a conocer la detención de Uriel “N” por el presunto homicidio de una persona al interior de un negocio en el municipio tlaxcalteca de Apizaco.

La víctima sufrió lesiones provocadas por detonaciones de arma de fuego, por lo que terminó perdiendo la vida en el Hospital Regional ubicado en la demarcación de Tzompantepec.

Detienen a Uriel “N” por homicidio de una persona en Apizaco, Tlaxcala

La Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) ejecutó una orden de aprehensión en contra de Uriel “N”, señalado como probable responsable de un homicidio ocurrido el pasado mes de abril.

El 11 de abril de 2026, una agresión con arma de fuego al interior de un establecimiento en el municipio de Apizaco causó el fallecimiento de un hombre en el Hospital Regional de Tzompantepec.

Mediante un operativo de inteligencia, los agentes de la FGJE Tlaxcala ubicaron y detuvieron al imputado en el municipio de Yauhquemehcan.

Sentencian a Jesús Roberto “N” por feminicidio en Xaloztoc, Puebla

La FGJE Tlaxcala obtuvo una sentencia condenatoria de 70 años de prisión contra Jesús Roberto "N", responsable del feminicidio de su expareja, ocurrido en febrero de 2021 en el municipio de Xaloztoc.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó las pruebas que acreditaron el delito y la responsabilidad del acusado, logrando además que se le impusiera el pago de una multa.

Con información de N+

GMAZ