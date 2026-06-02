Sujeto Presuntamente Asesinó a Balazos a un Hombre en un Negocio de Apizaco, Tlaxcala

Uriel "N" habría disparado contra su víctima al interior del establecimiento, provocándole lesiones por las que perdió la vida.

Detenido Uriel N por Homicidio con Arma de Fuego en Negocio de Apizaco TlaxcalaFoto: Facebook Fiscalía General de Justicia

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Un hombre perdió la vida tras ser baleado en Apizaco. Uriel 'N' fue detenido como presunto responsable. Lee cómo la FGJE llevó a cabo su arresto.

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