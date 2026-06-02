Personas Ajenas a Marcha de la CNTE del 1 de Junio Lanzaron Cohetones: SSC CDMX

El secretario de Seguridad de la CDMX, Pablo Vázquez, ofrece este martes 2 de junio 2026, una conferencia de prensa en la que informa sobre las acciones que se realizaron ayer sobre las movilizaciones de la CNTE y que derivó en hechos de violencia por algunos grupos.

El secretario de Seguridad, indicó:

"Se decidió la instalación de vallas para proteger a los habitantes de esta Ciudad"

Señaló que 800 elementos resguardaron la marcha, los cuales se mantenían atrás de las vallas, y que los hechos de violencia con cohetones derivaron en cuatro agentes heridos, con quienes el gobierno de la CDMX se ha solidarizado.

Destacó que durante las protestas, un grupo de personas con el rostro cubierto ajenas a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lanzaron cohetones, además vandalizaron:

Torre Bienestar

Grúa de Tránsito

Vallas del primer cuadro

El secretario de Seguridad de la CDMX, Pablo Vázquez, dijo:

"En ningún momento se giró instrucción de agredir a quienes se expresaban"

Mundial 2026

En tanto, el gobierno de la CDMX destacó que el evento del Mundial 2026 se va a desarrollar sin contratiempos, y destacó que se atiende a todos los grupos sociales que tienen demandas, como las trabajadoras sexuales de Tlalpan, y grupos antigentrificación.

Señaló que aunque es todos los grupos tienen derechos como a la manifestación, también es importante respetar el derecho de quienes desean disfrutar el Mundial.

"No nos cansaremos de llamar al diálogo"

Mientras que el secretario de Seguridad, indicó que se hace un llamado a la manifestación pacífica, donde se dará acompañamiento.

Sobre la marcha del 10 de junio, para conmemorar los 55 años del "Halconazo", indicó que se realizará un operativo bajo protocolo para seguridad de la ciudadanía.

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