Personas Ajenas a Marcha de la CNTE del 1 de Junio Lanzaron Cohetones: SSC CDMX

El secretario de Seguridad de la CDMX y el secretario de Gobierno dan información sobre la marcha de la CNTE del 1 de junio que derivó en heridos

Conferencia Hoy SSC CDMX por marcha CNTEN+

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¿Qué pasó en la marcha de la CNTE del 1 de junio? La SSC CDMX aclara que no hubo orden de agredir. Conoce los detalles de la conferencia de prensa.

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