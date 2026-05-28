¿Por Qué Habrá Marcha en CDMX el 10 de Junio? Motivos de Protesta antes del Mundial 2026

El 10 de junio, en la CDMX habrá una marcha histórica; te contamos por qué habrá protestas antes del inicio del Mundial

Integrantes del Comité 68 participaran en la marcha del 10 de junio del 2026.Integrantes del Comité 68 participaran en la marcha del 10 de junio del 2026. Foto: Cuartoscuro

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