¿Por Qué Habrá Marcha en CDMX el 10 de Junio? Motivos de Protesta antes del Mundial 2026

Diversas organizaciones estudiantiles, sindicales y sociales anunciaron una marcha en la Ciudad de México (CDMX) para el próximo 10 de junio de 2026, en N+ te contamos cuáles son los motivos de la protesta antes del Mundial 2026.

La movilización fue convocada por el Comité 68 Pro Libertades Democráticas y la Coordinación Permanente contra la Represión, quienes informaron que la protesta buscará exigir justicia por los hechos ocurridos hace más de cinco décadas, además de visibilizar demandas actuales relacionadas con derechos estudiantiles, laborales y sociales.

Lo anterior en el marco del 55 aniversario de la represión ocurrida en 1971, conocida como el "Halconazo" o la masacre del Jueves de Corpus.

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El 10 de junio de 1971, estudiantes salieron a marchar en solidaridad con alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sin embargo, la movilización fue atacada por el grupo paramilitar "Los Halcones", en un operativo que distintas organizaciones han calificado como un crimen de Estado.

De acuerdo con los convocantes, los hechos dejaron personas asesinadas y desaparecidas, convirtiéndose en uno de los episodios más recordados de la represión política en México durante el siglo XX.

Las organizaciones señalaron que, pese al paso de los años, continúan exigiendo verdad, justicia y castigo para los responsables, al sostener que los delitos de lesa humanidad no prescriben.

¿Por qué habrá una marcha el 10 de junio previo a la inauguración del Mundial?

Además de recordar a las víctimas del 10 de junio de 1971, los colectivos participantes adelantaron que durante la movilización también se manifestarán por otras causas sociales y políticas.

Entre las exigencias que anunciaron están:

Justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Respaldo a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Fin a la criminalización de la protesta social.

Mejoras laborales, incluyendo la reducción de la jornada a 40 horas.

Democratización de universidades y eliminación de grupos porriles.

Alto a la violencia contra las mujeres.

Defensa del medio ambiente y rechazo al despojo territorial.

Los organizadores informaron que la movilización está prevista para iniciar a las 16:00 horas desde la zona de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional rumbo al Zócalo capitalino.

No obstante, señalaron que la ruta todavía podría modificarse debido a que continúan en asamblea permanente para definir detalles logísticos y de seguridad.

Al finalizar el recorrido se prevé la realización de un mitin político en el Centro Histórico, donde distintas organizaciones compartirán posicionamientos y denuncias públicas.

La protesta se realizará además en un contexto de alta atención internacional rumbo al Mundial 2026, evento para el cual la Ciudad de México será una de las sedes principales.

FBPT