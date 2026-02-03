Balacera en Cocina Económica Deja 3 Comensales Muertos en Nicolás Romero, Edomex

Una balacera al interior de una cocina económica en la colonia Granjas de Guadalupe en el municipio de Nicolás Romero, provocó pánico entre los habitantes; hay 3 muertos.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado ocurrió en el establecimiento ubicado en la avenida Pájaros, por lo que de inmediato solicitaron apoyo a los servicios de emergencias.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal para verificar la situación, al llegar al local ubicado cerca del #51, encontraron a tres hombres lesionados por impactos de bala, por lo que de inmediato les brindaron los primeros auxilios.

Sin embargo, las tres personas ya no contaban con signos vitales. Por lo tanto, la zona fue acordonada para comenzar con las primeras investigaciones y esperar al personal de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

¿Cómo fue la balacera en la cocina económica en Nicolás Romero?

Los testigos relataron a las autoridades que las actividades en la cocina económica se realizaban con normalidad, cuando varios sujetos armados a bordo de motocicletas irrumpieron el local.

Luego comenzaron a disparar en contra de un grupo de comensales, quienes ya habían recibido su comida y estaban disfrutando de ella; huyeron instantes después del ataque. El cuerpo de una de las víctimas quedó tendido sobre la mesa, mientras que el resto en inmediaciones del lugar.

El lugar se encuentra custodiado por elementos de la policía estatal, municipal, así como de la Guardia Nacional (GN), para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Asimismo, se desplegó un operativo para dar con los presuntos responsables. De manera preliminar, se habla de que el móvil de la balacera en la cocina económica de Nicolás Romero fue un ataque directo.

