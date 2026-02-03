Conceden Suspensión Definitiva a César Duarte: ¿Qué Pasará con el Exgobernador de Chihuahua?

Un juez federal con sede en Toluca concedió este martes la suspensión definitiva al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, contra el auto de vinculación a proceso que enfrentaba por operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 73 millones de pesos.

La resolución emitida por el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal, Daniel Marcelino Niño Jiménez, ordena suspender el procedimiento penal hasta que concluya la etapa intermedia del juicio de amparo interpuesto por la defensa del exmandatario estatal.

De la suspensión provisional a la definitiva

El 13 de enero, el mismo juez federal otorgó una primera protección mediante la suspensión provisional. Esta medida cautelar permite frenar temporalmente los efectos del auto de vinculación mientras se analiza el fondo del amparo.

La resolución de este martes eleva esa protección a suspensión definitiva, lo que implica que el procedimiento penal en el juzgado de control quedará detenido hasta que se resuelva completamente el juicio de garantías.

Los próximos pasos en el proceso

El juez federal deberá resolver el fondo del juicio de amparo, es decir, determinar si efectivamente hubo violaciones constitucionales en el procedimiento que culminó con la vinculación a proceso del 10 de diciembre.

Si el amparo se concede, el auto de vinculación podría quedar sin efectos y el caso tendría que reponerse desde el punto donde ocurrió la irregularidad. Si se niega, el proceso penal en Almoloya continuaría su curso normal hacia las siguientes etapas.

Mientras tanto, César Duarte seguirá en prisión preventiva en Almoloya hasta que exista una resolución definitiva sobre su situación jurídica en este caso de operaciones con recursos ilícitos.

¿Qué significa esta medida para el exgobernador de Chihuahua?

Ahora bien, esta suspensión se mantendrá mientras se resuelve el juicio de amparo que interpuso Duarte contra la vinculación a proceso que le dictaron en diciembre de 2025.

Esta medida no significa que el imputado quedará en libertad, simplemente se suspende el procedimiento cuando se agote la etapa intermedia. Por lo tanto, César Duarte permanecerá recluido en el penal del Altiplano, en Almoloya, Estado de México.

La diferencia radica en que el proceso penal ante la jueza de control no avanzará. No habrá audiencias de etapa intermedia ni se podrá llegar a juicio oral mientras el amparo esté activo.

¿De qué acusan a César Duarte?

César "N" es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de lavar 73 millones 925 mil pesos, recursos que presuntamente provenían de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua y que habrían sido triangulados.

De acuerdo con las indagatorias, se detalla que la mayoría de esos recursos presuntamente fueron entregados por el gobierno del acusado a la Unión Ganadera División del Norte, así como a una financiera, de las cuales era presidente e integrante de sus mesas directivas.

En ese sentido, las autoridades expusieron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detectó que 70 mil pesos de esos recursos fueron usados para pagar la tarjeta de crédito de la esposa del exgobernador.

Con información de Mario Torres.

