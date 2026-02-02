Guillermo Briseño Lobera Rinde Protesta como Nuevo Comandante de la Guardia Nacional

Este lunes 2 de febrero, Guillermo Briseño Lobera rindió protesta como nuevo comandante de la Guardia Nacional (GN) en una ceremonia especial en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El evento estuvo presidido por el General Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena, debido a que fue una Ceremonia de Toma de Protesta al Cargo de tres Generales de División que ocuparán cargos en la Plana Mayor de la institución quienes un día anterior, asumieron sus funciones.

Noticia relacionada: ¿Cómo se Prepara un Elemento de la Guardia Nacional en SLP?

Las personas que rindieron protesta para ocupar los cargos para estar al frente de fuerzas armadas federales son:

General de División de Estado Mayor, Enrique Martínez López , como Subsecretario de la Defensa Nacional

, como General de División de Guardia Nacional de Estado Mayor, Hernán Cortés Hernández , como Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional

, como General de División de Guardia Nacional de Estado Mayor, Guillermo Briseño Lobera, asume el cargo de Comandante de la Guardia Nacional

Estas designaciones obedecen a los procedimientos rutinarios del manejo de la política de recursos humanos de esta Secretaría, de conformidad con la directiva de movimientos de personal.

La Secretaría de la Defensa Nacional reafirma su compromiso de mantener Fuerzas Armadas sólidas y profesionales, capaces de responder con lealtad, disciplina y eficacia a las necesidades de la Nación y al bienestar del pueblo de México

¿Quién es Guillermo Briseño Lobera?

Guillermo Briseño Lobera ahora es el nuevo comandante de la GN, en sustitución de Hernán Cortés Hernández, quien pasó a ocupar la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Briceño Lobera cuenta con una Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional, además de formación de Estado Mayor.

Su trayectoria es de más de 40 años en el ámbito militar. Antes de pasar a ser la máxima autoridad de la Guardia Nacional, se desempeñó como comandante de la III Región Militar, la cual abarca Sinaloa y Durango.

Sin embargo, también se desempeñó como:

Comandante de la 16/a. Zona Militar en Guanajuato

Comandante del 40/o. Batallón de Infantería en Guerrero

Subjefe Operativo del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional

Historias recomendadas:

EPP