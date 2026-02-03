Mineras en México, Bajo Asedio del Crimen Organizado: Estados con Mayor Riesgo para la Actividad

La industria minera en México está bajo asedio de grupos criminales, que los extorsionan, roban o de plano toman el control de yacimientos para operarlos por su cuenta.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Minera, el 97 por ciento de las empresas del sector en México, han sido víctimas de algún delito.

Cabe recordar que en Sinaloa, sigue la búsqueda de los 10 trabajadores de una minera canadiense que fueron secuestrados en el municipio de Concordia, este caso puso en evidencia la vulnerabilidad de esas empresas en nuestro país.

Luis Carriles, especialista del sector energético, indicó que México ocupa el cuarto sitio más peligroso del mundo para ejercer la minería.

México está considerado como el cuarto sitio más peligroso del mundo para ejercer minería, los otros tres, bueno pues son zonas en conflicto.

La mina, La Ciénega, en Piquito, Sonora, estuvo en manos del crimen organizado durante 5 años, hasta que, a finales de 2024, fue recuperada por autoridades estatales.

Eduardo Ordoñez, consultor en riesgo político y seguridad, habló de la impunidad baja la que operan los grupos delictivos.

Cómo es posible que, en un estado, tú llegues con hombres armados, desalojes a una mina, la minera va a solicitar ayuda al gobierno con pruebas y ellos sigan operándola y no pase nada”.

Pero este ha sido sólo uno de los muchos robos a la industria minera en nuestro país.

En abril de 2015, un comando robó 7 mil onzas de oro de la mina el gallito 1 en Mocorito, Sinaloa, el monto de lo robado fue de 8.4 millones de dólares.

En noviembre 2019, en Sonora, hombres armados asaltaron un camión de valores y robaron 47 lingotes de doré, una aleación de plata y oro, propiedad de minera Penmont.

En marzo de 2020, un comando asaltó dos vehículos blindados que transportaban barras de oro y plata, cerca de Caborca.

En abril de 2020, hombres armados irrumpieron en la mina Mulatos, en Sahuaripa, Sonora y robaron un cargamento de doré. Los ladrones huyeron a bordo de una avioneta.

En octubre de 2024, fueron robadas 11 góndolas cargadas de minerales en Zacatecas.

Eduardo Ordoñez, Consultor en riesgo político y seguridad, destacó la organización de los grupos criminales.

Es la primera vez que roban un cargamento de 240 toneladas en seis góndolas, eso habla mucho de la organización y sofisticación de los grupos criminales que están detrás de estos golpes.

En septiembre de 2025, desaparecieron 300 kilos de oro, de un helicóptero que se estrelló en el Estado de México y que despegó de la mina Media Luna, ubicada en Cocula, Guerrero. Tampoco fueron localizados 3 de sus tripulantes.

Noticia relacionada: Publican 2 Nuevas Fichas de Búsqueda Relacionadas con Desaparición de Trabajadores de Mina.

Estados de mayor riesgo para la minería

Rubén del Pozo, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas (AIMMGM), informó cuáles son los estados con mayor riesgo para la actividad, estos son:

Zacatecas.

Durango.

Sonora.

Fue Zacatecas, Durango y Sonora, ellos ocupan los primeros lugares en incidencia delictiva, suman entre los tres el 51.8 por ciento.

Desde septiembre de 2024, las minas y proyectos de Sinaloa están en riesgo ante la violencia desatada por 2 facciones confrontadas, del cártel de Sinaloa.

La delincuencia no sólo va por los minerales, también roban herramientas y explosivos, así lo indicó Luis Carriles, especialista dela industria minera.

El crimen organizado va este producto para obtenerlo y revenderlo con la minería ilegal, en muchas ocasiones ya por pedido.

La inseguridad ha provocado un aumento en los costos de producción de las mineras en México, destacó Eduardo Ordoñez, Consultor en riesgo político y seguridad.

Un servicio armado para la minería es extremadamente caro, también te eleva tu costo y además si tú estás pagándole impuesto al gobierno y luego un impuesto criminal, pues te eleva bastante tus costos”.

El crimen organizado aprovecha que las operaciones mineras se dan en zonas remotas donde hay menos vigilancia y más carencias entre la población.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar