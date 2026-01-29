¿Qué se Sabe de los Sonorenses Desaparecidos en Mina de Concordia, Sinaloa?

El fiscal de Sonora, Salas Chávez, dijo que aunque se presume que entre los trabajadores de una mina desaparecidos en Concordia, Sinaloa hay varios hermosillenses, hasta el momento la Fiscalía de Sonora cuenta solo con una denuncia de desaparición.

Nosotros tenemos una denuncia de una familiar de una de estas personas que se presentó aquí en el Estado misma que fue remitida previo acuerdo y comunicación con la Fiscal de Sinaloa para que se integre a las acciones que ellos vienen realizando, ahorita no podemos especular respecto a cuántos serían y queremos ser muy serios por lo delicado del tema Fiscal de Sonora, Salas Chávez

Noticia relacionada: Emiten Fichas de Búsqueda de Trabajadores de Mina Canadiense Desaparecidos en Concordia, Sinaloa

¿La fiscalía de Sonora colaborará con la búsqueda?

La Fiscalía General de Justicia de Sonora colaborará con su homónima de Sinaloa en caso de que lo solicite para la búsqueda y localización de las personas trabajadoras de una empresa minera que fueron privadas de su libertad en el municipio de Concordia, informó Gustavo Rómulo Salas Chávez.

El fiscal de justicia en Sonora puntualizó que en caso de que se pida la cooperación se brindará apoyo de inteligencia y de labores de campo.

Desde el día de ayer nos comunicamos con nuestros homólogos de Sinaloa quiénes de un inicio, han estado teniendo el tema, entiendo que al más alto nivel, y ellos llevan toda la investigación, y llevan todas las acciones encaminadas a la localización y recuperación y las mejores funciones físicas de las personas que tenemos conocimiento están privadas de su libertad, lo que quiere decir es que el asunto está debidamente tendido en el Estado de Sinaloa y que el Estado de Sonora se puso a disposición para todo lo que ellos soliciten Fiscal de Sonora, Salas Chávez

Noticias recomendadas:

Ángel Lozano, N + Sonora

KRRC