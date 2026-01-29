Posible Traslado del Diputado Sergio Torres Félix a Otro Hospital tras Ataque Armado en Culiacán

Durante la mañana de este jueves, a las afueras de la clínica particular donde se encuentra recibiendo atención médica el diputado Sergio Torres Félix, se desplegó un intenso operativo de seguridad por parte de corporaciones locales y federales.

El reforzamiento de seguridad obedece a un posible traslado del legislador a otra clínica privada, luego de que resultara gravemente herido durante un ataque armado registrado el miércoles en el centro de Culiacán, en el que también fue agredida la diputada Elizabeth Montoya.

Las calles aledañas al hospital permanecen fuertemente resguardadas por elementos de la Policía Estatal, Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Noticia relacionada: Sheinbaum Informa que Hay Detenidos por Ataque a Diputados de MC en Sinaloa

¿Cuál es el estado de salud del diputado Sergio Torres Félix?

De acuerdo con información preliminar, el estado de salud de Sergio Torres Félix es reportado como grave pero estable, con pronóstico reservado, tras haber sido intervenido quirúrgicamente.

En tanto, autoridades de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables del ataque.

Historias recomendadas: