Abren Carpeta de Investigación por Desaparición de 10 Trabajadores de una Mina en Sinaloa

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que, tras el reporte recibido el pasado sábado 24 de enero a través del número de emergencias 911, realizado por la apoderada legal de una empresa minera ubicada en el municipio de Concordia, se activaron de manera inmediata los protocolos y acciones institucionales correspondientes.

Derivado de este aviso se abrió una carpeta de investigación por la desaparición de 10 personas, la cual fue integrada por el delito de desaparición cometida por particulares; además, se señaló que desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la Fiscalía ha mantenido coordinación interinstitucional con autoridades estatales y federales.

Asimismo, se indicó que se trabaja en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Sinaloa y la Secretaría de la Defensa Nacional con el objetivo de implementar operativos de búsqueda y realizar diversas diligencias de investigación encaminadas a la localización de las personas.

Hasta el momento, como avance en el caso, se informó que el pasado martes 27 de enero del presente año se llevó a cabo una diligencia de cateo debidamente autorizada por la autoridad judicial competente con el objetivo de localizar indicios que permitan dar con el paradero de las personas ausentes o bien con los presuntos responsables.

¿Quiénes Son las Personas Desaparecidas en Concordia?

Se trata de 10 trabajadores de una empresa minera que presuntamente fueron privados de la libertad en la zona. Hasta el momento, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa ha emitido únicamente tres fichas de búsqueda relacionadas con este caso.

Entre los desaparecidos de encuentran José Antonio Jiménez Nevarez, de 34 años, Pablo Osorio Sánchez, de 26 años, y Saúl Alberto Ochoa Pérez, de 39 años; este último, originario del estado de Chihuahua, donde también se ha difundido una ficha de búsqueda.

Por lo anterior, autoridades exhortaron a la comunidad a comunicarse a los números de emergencia en caso de contar con información que permita dar con sus paraderos.

