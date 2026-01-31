Publican 2 Nuevas Fichas de Búsqueda Relacionadas con Desaparición de Trabajadores de Mina

En Sinaloa, la Comisión Estatal de Búsqueda publicó dos nuevas fichas de búsqueda que están relacionadas con la desaparición de, por lo menos, 10 trabajadores de una empresa minera canadiense ubicada en el municipio de Concordia, quienes presuntamente fueron privados de la libertad por civiles armados.

Las fichas corresponden a José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años, originario del estado de Guerrero y a Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 40 años, de Zacatecas.

Estas fichas se suman a las tres ya emitidas por Pablo Osorio Sánchez, Saúl Alberto Ochoa Pérez y José Antonio Jiménez Nevárez.

Los otros trabajadores desaparecidos son, Antonio Esparza, Javier Vargas, Antonio Jiménez, Antonio de la O y Javier Valdez.

Video: Los Chapitos’ Habrían Perpetrado Ataque a Diputados y Desaparición de Trabajadores de Mina

Grupo delictivo responsable de desaparición

Las autoridades federales señalaron a un grupo delictivo como el responsable de la desaparición de los 10 mineros.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó:

Fue en el área de Concordia. Ahí en esta área opera una célula de ‘Los Chapitos’, tenemos identificado a uno de los líderes que opera en la zona y también estamos en su búsqueda

Fiscalía de Zacatecas

En tanto la Fiscalía de Zacatecas informó que brinda acompañamiento a las familias de dos de los mineros desaparecidos y colabora con las autoridades federales y de Sinaloa.

Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas, precisó:

Hay una coordinación estrecha; aperturamos aquí también una carpeta de investigación. Si bien los hechos se dan en Sinaloa, tenemos conocimiento que son dos personas originarias de Zacatecas, dos ingenieros mineros los que se encuentran relacionados a este hecho

La empresa minera informó de la suspensión de algunas actividades de manera temporal por seguridad de los trabajadores.

Con información de Corresponsales N+

