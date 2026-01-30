Muere en Tlaxcala un Menor por Complicaciones Asociadas a Sarampión

La noche de este 30 de enero de 2026, la Secretaría de Salud de Tlaxcala confirmó la muerte de un menor por complicaciones asociadas a sarampión.

Se trata de un menor de un año y un mes quien no tenía su esquema de vacunación completo.

En un comunicado indicó que el menor no contaba con la dosis anti sarampión.

Precisó que el 25 de enero el menor presentó fiebre de 38 grados y el 27 de enero, exantema maculopapular, tos conjuntivitis y adenomegalias retro auriculares, por lo que recibió medicamentos sin valoración médica.

Ante la dificultad respiratoria que presentaba el menor, su madre lo llevó al médico y posteriormente al Hospital General de San Pablo del Monte donde ingreso el 28 de enero, presentaba deterioro general con dificultad respiratoria, según indica el boletín.

Por lo que se solicitó el traslado al Hospital Infantil en Tlaxcala, donde se activó el protocolo ante un caso sospechoso de sarampión y a pesar de la atención proporcionada y los medicamentos suministrados el avance de la enfermedad complicó su estado de salud y falleció el 30 de enero a las 10:31 horas.

Ante este caso, el sector Salud exhortó a los padres a llevar a vacunar a sus hijos para proteger su salud.

Casos

Al cierre de enero de este año se han confirmado mil 479 casos en el país. En la semana del 18 al 24 de enero, se alcanzó un nuevo máximo con 447 casos.

La alerta crece en Jalisco y Colima donde la propagación ya supera lo registrado en 2025. Chiapas y Sinaloa están a punto de alcanzar ese mismo nivel.

Además, Ciudad de México, Estado de Mexico, Tabasco, Puebla, Nayarit, Tlaxcala, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Aguascalientes y Nuevo León tienen bajos niveles de incidencia, pero ya rebasan el número de contagios del año pasado.

Con información de Secretaría de Salud de Tlaxcala

