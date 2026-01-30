Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente Hablan por Teléfono de Colaboración Bilateral y Seguridad

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, conversó vía telefónica hoy viernes 30 de enero de 2026 con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, sobre el "avance de las prioridades compartidas y la seguridad regional".

La @SRE_mx, informa que el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo esta tarde una llamada telefónica con el secretario de @StateDept, Marco Rubio (@SecRubio), en la que reiteraron la disposición de ambas dependencias para estrechar la colaboración bilateral en las agendas de… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 31, 2026

Primero, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de sus redes sociales dio a conocer que el canciller Juan Ramón de la Fuente tuvo esta tarde una llamada telefónica con Marco Rubio. Así lo mencionaron:

Reiteraron la disposición de ambas dependencias para estrechar la colaboración bilateral en las agendas de interés común

Departamento de Estado de EUA confirma llamada De la Fuente y Rubio

.@SecRubio spoke with Mexican Foreign Secretary Juan Ramón de la Fuente about advancing shared priorities and regional security. https://t.co/rR9KQJ9Jib — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) January 31, 2026

El portavoz adjunto principal, del Departamento de Estado estadounidense, Tommy Pigott, dio a conocer la comunicación telefónica que mantuvieron ambos funcionarios de México y Estados Unidos.

De forma breve se informó que dialogaron sobre "el avance de las prioridades compartidas y la seguridad regional".

Aranceles a países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba

La llamada entre ambos diplomáticos sucede luego que Donald Trump ordenara imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.

Según la medida, para hacer frente a esta situación es "necesario" establecer un sistema arancelario, bajo el cual se podrá imponer un gravamen adicional a las importaciones de productos de países extranjeros que, "directa o indirectamente", vendan o suministren crudo a Cuba.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, determinará si un país vende o suministra petróleo a Cuba, y posteriormente el secretario de Estado, Marco Rubio, decidirá si se debe imponer y en qué medida un gravamen adicional sobre los productos de dicha nación.

Trump ha sostenido con anterioridad que el Gobierno cubano tiene los días contados desde el ataque de Estados Unidos a Venezuela del pasado 3 de noviembre, que se saldó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, que ahora afrontan cargos por narcotráfico en Nueva York.

Washington considera que el fin del envío de crudo venezolano a la isla provocará un cambio de régimen en Cuba, país afectado por una grave crisis económica y social.

