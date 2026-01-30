¿Rumbo al Mundial 2026? Ejército Hace Entrenamientos contra Atentados Terroristas en Metro CDMX

Militares armados efectuaron maniobras tácticas dentro de instalaciones del Metro de la CDMX, principalmente en la Línea 1 que va de Pantitlán a Observatorio, como entrenamientos contra posibles atentados terroristas, esto fue ¿rumbo al Mundial 2026? Esto sabemos.

¿Quiénes participaron en práctica contra posibles atentados terroristas en Metro de la CDMX?

En los entrenamientos contra posibles atentados terroristas participaron elementos de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano.

Los elementos estaban equipados con las siguientes armas de alto poder:

Lanzacohetes

Equipo de visión nocturna

Escudos

Se realizó una simulación de actividad irregular en las líneas 1 y 5 del Sistema de Transporte Colectivo, ya que son dos de las más transitadas en el Metro de la CDMX.

¿Qué ejercicios realizaron en Metro CDMX elementos del Ejército?

Elementos del Ejército ingresaron a vagones vacíos en los que simularon arrestar a un supuesto delincuente.

¿Cuándo se realizaron ejercicios militares en Metro de la CDMX?

Hasta el momento no se ha precisado la fecha exacta en que se efectauron dichos ejercicios militares en el Metro de la CDMX.

