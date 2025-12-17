CDMX Construirá y Reparará 500 Canchas de Futbol Rumbo al Mundial 2026; Lista de Campos

El gobierno de la Ciudad de México anunció, hoy 17 de diciembre de 2025, que construirá y reparará 500 canchas de futbol en la capital del país, rumbo al Mundial 2026.

A través del proyecto “Un Mundial donde la Pelota Ruede en las Canchas”, se busca rehabilitar y acondicionar 300 canchas de futbol, más otras 200 por parte de las alcaldías.

La presentación se realizó en el Deportivo Magdalena Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco, donde se rehabilitaron cuatro canchas de futbol 11. Autoridades destacaron que las canchas, así como otras obras ejecutadas en los alrededores del Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), se realizarán de forma permanente como mejoramiento del espacio público para vecinos de la zona.

Quieren que colonias tengan agua y no se inunden de cara al Mundial 2026

Se confirmó que en los preparativos de la Ciudad de México para el Mundial 2026, se comenzaron a transformar los lugares para que las “colonias tengan suficiente agua, que no se inunden, que tengan los derechos básicos”, esto en el Pedregal de Santa Úrsula, Coapa o del pueblo de Santa Úrsula.

Pedregales de Santa Úrsula tendrá “la mejor cancha del mundo”

También se ha considerado que en los Pedregales de Santa Úrsula se haga "la mejor cancha del mundo", alrededor del estadio Ciudad de México.

Lista de 10 barrios en CDMX donde arreglarán canchas de futbol

El secretario de Obras de la capital del país, Raúl Basulto Luviano, resaltó la denominación de las 10 mejores canchas de barrios de la Ciudad de México, las cuales serán intervenidas y estas se ubican en:

Coyoacán, en Pedregal de Santa Úrsula

Álvaro Obregón, en la segunda Ampliación de Presidentes

Cuajimalpa de Morelos, en la cooperativa Palo Alto

La Magdalena Contreras, en el predio Oyamel.

Gustavo A. Madero, en la colonia Compositores Mexicanos

Iztacalco, en el campamento 2 de octubre

Iztapalapa, en la colonia El Paraíso y en Ampliación Emiliano Zapata

La Magdalena Contreras, en la colonia Potrerillo

Tlalpan, en la colonia Miguel Hidalgo, primera sección

Con información de N+

