Se Acabó la Novela y Mateusz Bogusz Sale del Cruz Azul: ¿A Dónde se Va el Futbolista Polaco?

La telenovela de Cruz Azul con Mateusz Bogusz como protagonista llegó a su final. No fue romántico, pero sí bastante práctico: el futbolista polaco ya fue vendido, luego de varias semanas de estira y afloja, así que se libera una plaza de extranjero en el equipo.

Hay que recordar que Bogusz se ausentó varias semanas de los entrenamientos en La Noria como una forma de presión para apresurar su salida. Sin embargo, la directiva celeste fue paciente para no malvender al jugador y recuperar la mayor parte de lo que costó su fichaje.

A causa de la tardanza, se cayó la contratación del delantero Miguel Borja. Como no había cupo para otro extranjero en La Máquina, el futbolista colombiando se cansó de esperar y mejor se hizo a un lado justo cuando ya estaba apalabrado y a nada de firmar. Hoy Cruz Azul ya logró la venta de Bogusz, pero se quedó sin Borja.

Respecto a la salida del delantero polaco, Cruz Azul hizo oficial su salida este jueves 29 de enero a través de sus redes sociales:

Hoy termina la etapa de Mateusz Bogusz como Celeste. Siempre recordaremos tu golazo en la final de CONCACAF. ¡Gracias y éxito, Mateusz!

¿Cuánto pagó el Dynamo de Houston por el fichaje de Bogusz?

Mateusz Bogusz se va del equipo celeste con rumbo a la Major League Soccer, para unirse al Dynamo de Houston. Y aunque no se dieron detalles del traspaso, trascendió que el pase fue a cambio de 6 millones de dólares más otro porcentaje por objetivos.

El equipo de Houston le dio la la bienvenida a Mateusz como uno de sus fichajes más esperados:

Lo buscabas, lo conseguimos. ¡Bienvenido al H, Mateusz!

Además, la Major League Soccer también le abrió los brazos al futbolista polaco en sus redes sociales: "¡Bienvenido de nuevo a la MLS, Mateusz Bogusz!".

Así las cosas, el futbolista polaco Mateusz Bogusz se va del Cruz Azul por la puerta de atrás, luego de un año de rendimiento opaco. Llegó en enero del 2025, a cambio de unos 8 millones de dólares y se esperaba mucho de él. Lamentablemente sólo anotó tres goles y nunca se ganó un lugar como titular.

