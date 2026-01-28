Uriel Antuna a un Paso de Pumas: ¿Deja Tigres para Jugar con la UNAM en el Clausura 2026?

Luego de jugar año y medio con los Tigres de la UANL, el futbolista Uriel Antuna cambiará de camiseta. Aunque se han mencionado varios clubes como su próximo destino, todo indica que vestirá la playera de Pumas. Estos son los detalles.

Uriel Antuna llegó a Tigres en agosto del 2024 para disputar el Torneo Apertura, luego de su paso por Cruz Azul. Sin embargo, su estancia en el equipo norteño fue de más a menos y en la temporada anterior, el Clausura 2025, tuvo poco protagonismo pese a que su equipo llegó a la gran final, donde cayó ante el Toluca.

Así que debido a que perdió la confianza del entrenador Guido Pizarro, Antuna ha optado por buscar otro camino. Y todo apunta a que llegará a los Pumas. De acuerdo con TUDN, el equipo de la UNAM está en negociaciones avanzadas con el club de la UANL para hacerse de los servicios de “El Brujo”.

También ha trascendido que los Pumas pretenden que Antuna llegue en calidad de préstamo, con opción de compra. Y que el sueldo tan alto que tiene el futbolista es uno de los obstáculos a sortear.

Uriel Antuna ya entrenó por separado del equipo de Tigres

La salida de Antuna es inminente, tanto así que este miércoles 28 de enero ya entrenó por separado. Mientras el plantel realizó su práctica en el Centro de Entrenamiento Tigre, el futbolista de 28 años hizo trabajo aparte, ya que no fue considerado por el estratega Guido Pizarro ni su cuerpo técnico.

A lo largo de su carrera, Uriel Antuna ha portado las playeras de Santos Laguna, Los Ángeles Galaxy, Chivas, Cruz Azul y Tigres. Como Seleccionado Mexicano fue a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el Mundial de Qatar 2024.

