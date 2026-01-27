Bills de Buffalo: ¿Quién Es Joe Brady, el Nuevo Entrenador en Jefe?

Luego de que los Bills de Buffalo despidieron al coach Sean McDermott, debido a que el equipo fue eliminado la semana pasada por los Broncos de Denver, este martes 27 de enero anunciaron que su nuevo entrenador en jefe será Joe Brady.

Los Bills dieron a conocer la noticia sobre la contratación de Brady a través de un comunicado en el que señalaron lo siguiente:

Hemos llegado a un acuerdo con Joe Brady para un contrato por cinco años para que se convierta en nuestro nuevo entrenador principal

El experimentado coach Sean McDermott, de 51 años de edad, fue despedido de manera sorpresiva el pasado 19 de enero, luego de nueve temporadas en el equipo.

Aunque llevó a los Bills a playoffs en ocho temporadas, los dueños de la franquicia resintieron el último fracaso: perdieron la semana pasada ante los Broncos de Denver, en la ronda divisional de la Conferencia Americana.

Sin embargo, el despido de Sean McDermott fue muy cuestionado por la afición y los analistas deportivos, ya que el coach contaba con números positivos: 98 triunfos y 50 derrotas.

Terry Pegula, presidente de los Bills, explicó que lamentablemente estaban estancados y no lograban llegar a una final de la Conferencia Americana y menos a un Super Bowl. Así lo resumió:

Es una cuestión de hacia dónde va el liderazgo del equipo en el campo y en el vestuario; tuvimos otro fracaso en los playoffs. Por eso decidí que Sean tenía que irse

Pegula además añadió que la contratación de Joe Brady es con la finalidad de llegar a niveles más altos: “Sé que podemos hacerlo mejor y lo demostraremos".

Joe Brady: un ascenso metéorico como entrenador en los Bills de Buffalo

Joe Brady, de 36 años, es un joven entrenador que llegó a los Bills en el 2022, para trabajar como entrenador de mariscales de campo. Un año después pasó a ser coordinador ofensivo de manera interina, pero se quedó con el puesto para las temporadas 2024 y 2025.

Desde esa posición ayudó al mariscal de campo Josh Allen a mejorar y sacar más provecho a sus cualidades, tanto así que fue reconocido como Jugador Más Valioso de la temporada anterior.

Brady, de 36 años, dará continuidad a Buffalo aunque no tiene experiencia previa como entrenador en jefe. Él inició su carrera como asistente ofensivo en los Santos de Nueva Orleans. Luego se fue con los LSU Tigers de la Universidad de Louisiana como coordinador del juego aéreo, donde logró el campeonato nacional universitario en el año 2019.

Brady regresó a la NFL como coordinador ofensivo de las Panteras de Carolina, pero fue despedido al finalizar la temporada 2021. Posteriormente llegó a los Bills, donde tuvo un ascenso meteórico.

Los Bills empezaron a realizar entrevistas para el puesto de entrenador en jefe el pasado 21 de enero. Joe Brady fue el primero en la lista de nueve candidatos, entre los que estaban Brian Daboll, exentrenador de los Gigantes de Nueva York. Finalmente se decantaron por darle la oportunidad al coach de casa, para aprovechar la química que logró con el mariscal de campo Josh Allen.

