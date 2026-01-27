'Blindan' Estadio Sergio León Chávez, Casa del Irapuato, Luego de la Masacre en Salamanca

Luego de la masacre registrada en un partido de futbol en Salamanca, Guanajuato, en la que fueron asesinadas 11 personas, el gobierno municipal de Irapuato, con la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y el Club Irapuato anunciaron hoy 27 de enero de 2026 que reforzarán la seguridad en los encuentros del estadio Sergio León Chávez.

Funcionarios y directivos de las tres instituciones acordaron analizar el tema de los partidos del Club Irapuato como local y decidieron que se reforzará el operativo de seguridad en los juegos en la Liga Expansión.

A través de un comunicado se dio a conocer que se reforzará la seguridad, sin embargo no se precisaron más detalles de en qué consistirá, debido a que el próximo juego del club Irapuato como local será el sábado 31 de enero de 2026 contra el Atlante. Así se informó:

En las instalaciones del C4 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Irapuato se llevó a cabo una reunión de trabajo interinstitucional en la cual participaron autoridades del Gobierno Municipal, la Federación Mexicana de Futbol, y el club Irapuato con el objetivo de fortalecer de manera prioritaria la seguridad, protección y bienestar de la afición que asiste a los encuentros que se disputen en el Estadio Sergio León Chávez, casa del Club Irapuato

Las tres instituciones destacaron en el texto que se difundió la encomienda de protección de la afición con el fin de “brindar un ambiente ordenado, seguro y plenamente familiar”.

Durante la reunión se acordaron diversas acciones estratégicas enfocadas directamente en la protección integral de la afición, priorizando su seguridad, tranquilidad y convivencia con el fin de brindar un ambiente ordenado, seguro y plenamente familiar en cada partido

¿Qué se sabe del asesinato de 11 personas en Salamanca, Guanajuato?

El ataque armado que dejó 11 muertos y una docena de heridos en el estado de Guanajuato está presuntamente relacionado con una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel Santa Rosa de Lima, según las primeras líneas de investigación difundidas el lunes por autoridades.

La agresión a balazos habría sido perpetrada por Los Marros, brazo armado del Cártel Santa Rosa de Lima, que se dedica a la distribución de droga, homicidios y extorsión en la zona, de acuerdo con las pesquisas.

También se informó que el líder de Los Marros, identificado como Mario Eleazar Lara Belman, alias “El Negro”, es un objetivo prioritario para las autoridades que lo vinculan con el aumento de la violencia en los municipios de Salamanca, Irapuato y Celaya.

Así fue la agresión y asesinato en un partido de futbol en Salamanca

El domingo 25 de enero de 2026, sujetos armados irrumpieron en una convivencia deportiva en la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, donde abrieron fuego contra un grupo de personas reunidas en un campo de futbol.

Diez personas murieron en el lugar y una más mientras era atendida en un hospital, además de que 12 personas resultaron lesionadas; la mitad de los lesionados aún están bajo atención médica, según reportaron las autoridades.

Al confirmar el tiroteo el domingo, el alcalde de Salamanca, César Prieto, advirtió que la región atraviesa una ola de violencia, y solicitó el apoyo de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y de la gobernadora de Guanajuato, Libia García, para "recuperar la paz, tranquilidad y seguridad" del municipio.

Desde este lunes, autoridades federales, estatales y municipales realizan un operativo conjunto para avanzar en la investigación y dar con los responsables.

Guanajuato fue el estado con más homicidios en México en 2025, con más de 2, 500 casos registrados, según datos del Gobierno.

