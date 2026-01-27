Masacre en Salamanca: Así Viven Vecinos Tras el Asesinato de Varios Personas en Cancha de Futbol

La comunidad de Loma de Flores, zona donde se registró un ataque armado en una cancha de futbol, luce desolada y los vecinos recuerdan a detalle los hechos violentos ocurridos el pasado domingo 25 de enero.

Ante ello, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, hasta el momento no ha emitido algún comunicado oficial sobre los hechos o detalles de los nombres de los lesionados o víctimas de este ataque.

¿Qué se sabe de la masacre en las canchas de futbol en Salamanca?

Los hechos ocurrieron cuando un grupo de personas armadas ingresaron a los campos de futbol en la comunidad Loma de Flores y comenzaron a disparar contra varias personas, dejando como saldo en ese momento, 11 personas muertas y 12 heridas.

Inmediatamente, los vecinos de la zona y testigos del ataque llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos, llegando a los pocos minutos varias patrullas, así como elementos de la Guardia Nacional.

De igual manera, ambulancias de varios municipios aledaños se sumaron al apoyo en el traslado de los lesionados, llevándolos a unos al Hospital de Salamanca y al de Irapuato, para ser atendidos.

En la zona del ataque, quedaron los cuerpos de las víctimas, por lo que el personal de la Fiscalía y del Semefo, se dieron cita para comenzar con las indagatorias correspondientes y dar con los asesinos.

Autoridades se reúnen en Salamanca y refuerzan seguridad

Recientemente, el Secretario del Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, se reunió con el alcalde de Salamanca, y con el Fiscal del Estado, con la finalidad de abrir una carpeta de investigación sobre los hechos y la seguridad en el municipio.

Asimismo, a través de las redes sociales se ha dado a conocer presuntamente el nombre de algunas de las víctimas del ataque, siendo entre ellos, Britos, Bryan, Carlos Montero y dos jóvenes más, un hombre y una mujer.

Ante ello, vecinos que viven en los alrededores de las canchas de futbol, afirman vivir con temor y cómo fue que escucharon lo ocurrido en ese momento.

Hay carros, un tiradero, no, no, no, algo espantoso, un tiradero de heridos, muertos. Salimos cuando se fueron las camionetas, no vi las camionetas, porque no nos dejo mi marido. Vecina de la zona

NLD