Desaparece María Eliza, de 13 años, en Celaya; Emiten Ficha de Búsqueda

Autoridades de Guanajuato, en conjunto con municipales de Celaya, piden el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de María Eliza Solorzano Sánchez, de 13 años de edad, quien se encuentra como desaparecida.

De acuerdo a datos proporcionados por sus familiares, los hechos ocurrieron el pasado 30 de diciembre, cuando sus papás vieron por última vez a María Eliza Solorzano Sánchez, quien salió de su casa.

Y es que de acuerdo a la información, los papás de la menor de 13 años, la vieron salir, pero conforme pasaron las horas, dejaron de tener comunicación con María Eliza, acción que llamó su atención.

Ante ello, le insistieron a su celular, pero no tuvieron respuesta positiva, por lo que se comunicaron con familiares y amigos, con la finalidad de tener algún tipo de información sobre María Eliza.

Al no tener algún tipo de resultado positivo, los familiares no dudaron en llamar a los números de emergencia con la finalidad de informar de que ya no contaban con algún tipo de comunicación con María Eliza.

Autoridades de Guanajuato emiten ficha de búsqueda de María Eliza

Al tener comunicación con las autoridades municipales de Celaya, se comenzó de inmediato una campaña de búsqueda, sumando a esta, dependencias del Estado de Guanajuato, quienes realizaron oficialmente una ficha de búsqueda.

En este comunicado, sus familiares indican características sobre su desaparición, así como al momento de salir de casa llevaba puesto una playera negra y un pants azul y tenis color blanco.

