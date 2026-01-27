Guillermo del Toro Cantando con Mariachi es la Gran Sorpresa del Festival Sundance 2026

El director mexicano Guillermo del Toro protagonizó uno de los momentos más inesperados y comentados del Festival de Cine de Sundance 2026 al subirse frente a un grupo de mariachis para interpretar clásicos de la música mexicana, un gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El episodio ocurrió durante una fiesta privada organizada en honor al cineasta, en el marco del festival que celebra lo mejor del cine independiente, donde también se rindió homenaje a su ópera prima Cronos con una proyección especial.

"Fue Muy Bonito": Guillermo del Toro Reacciona a Ovaciones en Festival Internacional de Cine de Venecia 2025

¿Qué canciones cantó Guillermo del Toro en Sundance?

Lejos de la solemnidad de las alfombras rojas y eventos oficiales, del Toro sorprendió a los asistentes al colocarse al frente de la agrupación de mariachi y entonar temas emblemáticos como “México Lindo y Querido”, “La Bamba” y “Ella”, entre otros clásicos rancheros, generando aplausos y ovaciones espontáneas.

El momento musical se convirtió en uno de los más comentados de la jornada, acompañado de escenas en las que el director también participó de forma relajada en la cocina del evento, preparando tortillas a mano y compartiendo tacos con los invitados.

La presencia de del Toro en Sundance no se limita a este gesto festivo: su película Frankenstein ha tenido una destacada participación en la temporada de premios, acumulando múltiples menciones en premios importantes como los Oscar 2026, donde figura entre los títulos más nominados.

Este reencuentro con la música tradicional mexicana, fuera del protocolo formal del festival, reafirma no solo la cercanía del cineasta con sus raíces culturales, sino también su capacidad de generar momentos memorables más allá de la pantalla grande, encantando tanto a compañeros de industria como al público internacional.

Guillermo del Toro singing “México Lindo y Querido” with mariachi at #Sundance. A true highlight. This brought me so much joy. And yes I was singing along 🇲🇽 pic.twitter.com/1jXgnyUx32 — Carlos Aguilar (@Carlos_Film) January 27, 2026

Historias recomendadas:

Yolanda Andrade Vive Emotivo Reencuentro con Consuelo Duval, Luz María Zetina y Alessandra

Édgar Ramírez Habla en Entrevista Exclusiva del Desplazamiento de Miles de Venezolanos